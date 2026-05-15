Cơ quan của Chính phủ và Quốc hội "bắt tay" xây chính sách về môi trường

Chiều 15/5, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội tổ chức lễ ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn từ tháng 5/2026 đến hết nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI.

Hai bên đồng thời trao đổi về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo (sửa đổi).

Cơ quan soạn thảo và cơ quan thẩm tra phối hợp từ sớm, từ xa

Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải nhấn mạnh xu hướng đổi mới công tác xây dựng pháp luật là luật tập trung quy định các nguyên tắc, định hướng lớn, còn những nội dung chi tiết sẽ giao Chính phủ và các bộ, ngành quy định để bảo đảm tính linh hoạt, phù hợp thực tiễn.

Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải phát biểu tại cuộc làm việc (Ảnh: Hồ Long).

Yêu cầu này, theo Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường, đặt ra đòi hỏi cơ chế phối hợp giữa cơ quan soạn thảo và cơ quan thẩm tra phải được đổi mới theo hướng tham gia từ sớm, từ xa, bởi thực tế trước đây, nhiều dự án luật chỉ được chuyển sang cơ quan thẩm tra sau khi đã hoàn thiện hồ sơ, dẫn đến mất nhiều thời gian xử lý nếu xuất hiện khác biệt về quan điểm.

"Việc phối hợp ngay từ đầu sẽ giúp thống nhất các nội dung lớn trước khi trình Quốc hội, qua đó nâng cao hiệu quả thảo luận và biểu quyết", bà Hải nêu quan điểm.

Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường đề nghị hai cơ quan có cơ chế chia sẻ thông tin, dữ liệu, trong đó xây dựng cơ chế liên thông cơ sở dữ liệu về nông nghiệp, môi trường, tài nguyên để phục vụ trực tiếp cho công tác lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

Hai bên cũng cần hỗ trợ nhau trong việc triển khai các nhiệm vụ khoa học, công nghệ và chuyển đổi số trong các lĩnh vực cùng quan tâm; ứng dụng công nghệ hiện đại trong thực hiện các nhiệm vụ, nhất là công tác lập pháp, giám sát.

Trước mắt, bà Hải cho biết Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường cùng Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ tập trung phối hợp chặt chẽ trong quá trình sửa đổi Luật Bảo vệ môi trường và Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo.

Lễ ký kết hợp tác giữa Bộ Nông nghiệp và Môi trường với Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội (Ảnh: Hồ Long).

Đây là 2 dự án luật dự kiến trình Quốc hội xem xét tại kỳ họp tháng 10 tới.

Liên quan đến sửa đổi Luật Bảo vệ môi trường, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường đề nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường rà soát kỹ tính thống nhất với các luật liên quan như Luật Đầu tư, Luật Dầu khí, Luật Xây dựng… nhằm sớm xử lý các quy định chồng chéo, mâu thuẫn.

Việc xây dựng luật, theo bà Hải, cũng cần bám sát định hướng của Trung ương về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường…

Với dự án Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo (sửa đổi), Chủ nhiệm Nguyễn Thanh Hải đề nghị bám sát định hướng trong Nghị quyết số 36 của Trung ương về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045, để thể chế hóa ngay trong quá trình sửa đổi Luật.

Làm rõ ý kiến khác nhau, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng cho rằng các cuộc trao đổi giữa cơ quan quản lý và cơ quan thẩm tra của Quốc hội sẽ góp phần làm rõ những vấn đề còn có ý kiến khác nhau, qua đó xây dựng các quy định bảo đảm tính khả thi, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và bảo vệ môi trường.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng (Ảnh: Hồ Long).

Đối với Luật Bảo vệ môi trường, Bộ trưởng Trịnh Việt Hùng chia sẻ vẫn còn nhiều nội dung chuyên môn cần tiếp tục làm rõ, nhất là các tiêu chí, ngưỡng đánh giá phát thải khí nhà kính, môi trường đô thị và các tiêu chuẩn cảnh báo môi trường.

Trong khi đó, việc sửa đổi Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo cần giải quyết nhiều vấn đề thực tiễn mới phát sinh như đánh giá tác động môi trường đối với phát triển điện gió ngoài khơi, yêu cầu bảo vệ hệ sinh thái biển và khai thác bền vững tài nguyên biển.

Với khối lượng văn bản quy phạm pháp luật rất lớn do Bộ chủ trì soạn thảo trong thời gian tới, Bộ trưởng tin tưởng và kỳ vọng, chương trình phối hợp công tác giữa hai cơ quan sẽ góp phần bảo đảm kịp thời, hiệu quả trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi cơ quan.