Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Chiều 19/5, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất và tặng hoa chúc mừng Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh.

Theo Chủ tịch Quốc hội, đây là phần thưởng cao quý ghi nhận những thành tích đặc biệt xuất sắc của Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh trong quá trình công tác, cống hiến.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Huân chương Lao động Hạng Nhất cho Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh (Ảnh: Hồng Phong).

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh là cán bộ được đào tạo bài bản, trưởng thành từ thực tiễn công tác, đã kinh qua nhiều vị trí lãnh đạo quan trọng của Đảng, Nhà nước, Quân đội và địa phương.

Trên mỗi cương vị công tác, ông luôn thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần trách nhiệm cao, tư duy đổi mới, sâu sát cơ sở, tận tụy với công việc, luôn phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, gương mẫu và giữ gìn phẩm chất của người cán bộ, đảng viên.

Phó Chủ tịch Quốc hội từng kinh qua các cương vị: Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Tư lệnh Quân khu 4, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam. Ông cũng là đại biểu Quốc hội khóa XIV, XVI và là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, XIV.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại buổi lễ (Ảnh: Hồng Phong).

Đặc biệt, trong thời gian làm Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa, ông đã cùng Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiều chủ trương, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, góp phần quan trọng đưa tỉnh Thanh Hóa trở thành một cực tăng trưởng mới ở khu vực Bắc Trung Bộ và cả nước.

Chủ tịch Quốc hội tin tưởng Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh sẽ tiếp tục phát huy phẩm chất, năng lực, sức sáng tạo, kinh nghiệm thực tiễn và tinh thần trách nhiệm cao; cùng tập thể Đảng ủy Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh chia sẻ niềm vinh dự lớn lao và niềm xúc động sâu sắc được Đảng và Nhà nước trao tặng phần thưởng cao quý đúng vào dịp kỷ niệm 136 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Theo ông, đây không chỉ là sự ghi nhận đối với cá nhân, mà trước hết là sự ghi nhận đối với tập thể cán bộ, chiến sĩ, đồng chí, đồng đội, các cơ quan, đơn vị và địa phương nơi ông từng công tác, rèn luyện và trưởng thành.

Phó Chủ tịch Quốc hội cho rằng chính thực tiễn sinh động từ cơ sở, từ cuộc sống của nhân dân cùng với môi trường quân đội cách mạng đã bồi đắp thêm bản lĩnh, trách nhiệm và niềm tin để ông tiếp tục phấn đấu, cống hiến.

Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh chia sẻ niềm vinh dự khi được tặng Huân chương Lao động hạng Nhất (Ảnh: Hồng Phong).

"Được nhận phần thưởng cao quý đúng vào ngày sinh nhật Bác càng làm tôi cảm nhận sâu sắc hơn về trách nhiệm của người cán bộ, đảng viên trước Đảng, trước nhân dân và Tổ quốc”, Phó Chủ tịch Quốc hội nói.

Là một cán bộ trưởng thành từ Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, nay được công tác tại Quốc hội - cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, ông nhấn mạnh càng ý thức sâu sắc trách nhiệm của mình trong việc tiếp tục giữ gìn phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng, tinh thần đoàn kết, tận tụy, sâu sát thực tiễn.

Phó Chủ tịch Quốc hội khẳng định sẽ cùng với tập thể lãnh đạo Quốc hội, cơ quan Quốc hội tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hoạt động lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước.