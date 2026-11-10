Quy định nêu rõ về mục đích, yêu cầu, nguyên tắc, trách nhiệm, cách thức tổ chức sinh hoạt đảng trực tuyến của các cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên trong toàn Đảng.

Sinh hoạt đảng trực tuyến chỉ được áp dụng đối với sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt đảng bộ, sinh hoạt chi bộ (sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề) trong trường hợp cần thiết và có đủ điều kiện.

Đây là phương thức bổ trợ, không được lạm dụng thay thế sinh hoạt trực tiếp tại nơi đủ điều kiện tổ chức. Mục đích là bảo đảm sinh hoạt đảng, sự lãnh đạo liên tục khi không thể thường xuyên họp trực tiếp do yêu cầu nhiệm vụ, điều kiện khách quan hoặc bất khả kháng; đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số trong Đảng.

Có hai hình thức là trực tuyến toàn phần, tất cả đảng viên tham gia từ xa; hoặc trực tiếp kết hợp trực tuyến, một bộ phận dự tại địa điểm họp, số còn lại kết nối qua môi trường số.

“Trường hợp cần thiết” phải căn cứ yêu cầu thực tiễn như nhiệm vụ, điều kiện địa lý, thiên tai, dịch bệnh, sự cố, địa bàn bị chia cắt; không dựa vào sự thuận tiện của người tổ chức hoặc tham dự.

Cuộc họp phải có hạ tầng, thiết bị, đường truyền ổn định, an toàn, bảo mật. Sinh hoạt trực tuyến phải tuân thủ Điều lệ Đảng, nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; do cấp ủy có thẩm quyền quyết định và phù hợp yêu cầu bảo mật.

Đáng chú ý, bốn nhóm nội dung không thực hiện trực tuyến gồm: Công tác tổ chức, cán bộ và bảo vệ chính trị nội bộ; rà soát, sàng lọc, đưa đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng, xem xét xóa tên hoặc cho đảng viên xin ra khỏi Đảng; kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng; các nội dung liên quan đến bỏ phiếu kín.

Cuộc sinh hoạt được quản lý qua ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử, thực hiện trên nền tảng đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, an ninh mạng, bảo mật và xác thực người dự. Không tổ chức khi hạ tầng, đường truyền, nền tảng không bảo đảm an toàn, ổn định.

Với nội dung chứa bí mật nhà nước hoặc phải bảo mật, hệ thống và biện pháp bảo vệ phải đáp ứng quy định tương ứng.

Người đứng đầu hoặc người được giao chủ trì lựa chọn hình thức họp theo quyết định của cấp ủy. Sinh hoạt trực tuyến phải bảo đảm như trực tiếp về thành phần, thời lượng, chuẩn bị, trình tự, nội dung. Biên bản ghi rõ hình thức tổ chức, sự cố và cách xử lý (nếu có).

Trước cuộc họp, phải kiểm tra kỹ thuật, tạo lập hoặc cập nhật thông tin lên Sổ tay đảng viên điện tử, thông báo thành phần, thời gian, cách kết nối, yêu cầu bảo mật. Người chủ trì điểm danh, xác thực và theo dõi người dự suốt cuộc họp. Khi có sự cố, người chủ trì xem xét tạm dừng, chuyển nền tảng dự phòng hoặc tổ chức lại và ghi biên bản.

Đảng viên phải tham gia đầy đủ, liên tục, chịu trách nhiệm về phát biểu, biểu quyết; dự họp ở nơi riêng tư, không giao tài khoản hoặc để người không có trách nhiệm theo dõi. Không ghi âm, ghi hình, chụp màn hình, sao chép, phát tán nội dung, tài liệu, trừ khi được người chủ trì cho phép theo quy định; báo cáo nguy cơ lộ lọt thông tin.

Ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương quy định đối tượng, tiêu chí, thẩm quyền áp dụng và lựa chọn nền tảng phù hợp. Đảng ủy cơ sở hướng dẫn, giám sát, chấn chỉnh hoặc dừng họp trực tuyến nếu thực hiện sai, không bảo đảm chất lượng hay lạm dụng.

Các cấp ủy đưa nội dung này vào quy chế làm việc, đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ trực tuyến như trực tiếp. Ban Tổ chức Trung ương chủ trì hướng dẫn, theo dõi thực hiện; Văn phòng Trung ương Đảng nâng cấp Sổ tay đảng viên điện tử và hướng dẫn tích hợp nền tảng họp.

Ủy ban kiểm tra các cấp kiểm tra, giám sát việc thực hiện.

Quy định thay thế nội dung về thí điểm sinh hoạt đảng trực tuyến tại Hướng dẫn số 03-HD/TW ngày 27/12/2022; các quy định, hướng dẫn trái với văn bản này đều bãi bỏ.