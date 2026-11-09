Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã thay mặt Bộ Chính trị ký ban hành Kết luận số 114 tiếp tục hoàn thiện bộ máy quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm theo hướng thống nhất một đầu mối từ Trung ương đến địa phương.

Bộ Chính trị cho biết mô hình quản lý an toàn thực phẩm hiện nay được phân công cho nhiều bộ, ngành theo nhóm ngành hàng thực phẩm. Mô hình này khiến đầu mối quản lý phân tán, chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ; khó xác định trách nhiệm chính trong một số lĩnh vực giao thoa.

Bộ Chính trị vì vậy đồng ý chủ trương hoàn thiện bộ máy quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm theo hướng thống nhất một đầu mối từ Trung ương đến địa phương, bảo đảm rõ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền và trách nhiệm.

Ảnh minh họa: Mỹ Hà.

Nhấn mạnh an toàn thực phẩm là một trong những vấn đề liên quan trực tiếp đến sức khoẻ con người, chất lượng dân số, năng suất lao động và sự phát triển bền vững của đất nước, Bộ Chính trị cho rằng công tác quản lý an toàn thực phẩm hiện nay đòi hỏi phải có mô hình hiện đại, thống nhất, toàn diện và dựa trên cơ sở khoa học.

Quán triệt kiên quyết xóa bỏ tình trạng phân tán, chồng chéo chức năng, Bộ Chính trị yêu cầu đổi mới tư duy quản lý an toàn thực phẩm, chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm trên cơ sở đánh giá nguy cơ, từ phân đoạn, chia khúc theo ngành hàng thực phẩm sang quản trị theo chuỗi cung ứng thực phẩm.

Điều này nhằm bảo đảm truy xuất nguồn gốc, cảnh báo, kiểm soát sớm nguy cơ thông qua hệ thống cơ sở dữ liệu tập trung, kết nối liên thông.

Định hướng quan trọng được Bộ Chính trị đề cập trong kết luận này là tại Trung ương, kết thúc việc thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Công Thương.

Cục An toàn thực phẩm trực thuộc Bộ Y tế được tổ chức lại theo hướng tiếp nhận nguyên trạng chức năng, nhiệm vụ, nhân sự, hồ sơ, tài liệu, cơ sở vật chất và các điều kiện bảo đảm thuộc lĩnh vực an toàn thực phẩm tại Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Công Thương thành cơ quan tham mưu.

Đơn vị này có chức năng giúp Bộ trưởng Bộ Y tế quản lý Nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật trong lĩnh vực an toàn thực phẩm đối với tất cả sản phẩm thực phẩm trên toàn bộ chuỗi cung ứng.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Công Thương tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ quản lý chuyên ngành theo phạm vi trách nhiệm được phân công; phối hợp chặt chẽ với Bộ Y tế trong quá trình rà soát, hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật và tổ chức thực hiện theo quy định.

Tại cấp tỉnh, Bộ Chính trị định hướng tổ chức thống nhất Chi cục An toàn thực phẩm trực thuộc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trên toàn quốc.

Tại cấp xã, cơ quan chuyên môn về văn hoá - xã hội trực thuộc UBND cấp xã là đầu mối thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm, bố trí công chức có chuyên môn phù hợp đảm nhiệm.

Bộ Chính trị giao Đảng uỷ Quốc hội, Đảng uỷ Chính phủ lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan liên quan rà soát, hoàn thiện hệ thống pháp luật về an toàn thực phẩm theo hướng thống nhất một đầu mối từ Trung ương đến địa phương.

Với các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, Bộ Chính trị yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức mô hình quản lý an toàn thực phẩm theo hướng thống nhất một đầu mối.

Cùng với đó, Bộ Chính trị lưu ý ưu tiên rà soát, bố trí trụ sở, trang thiết bị, phương tiện làm việc của các cơ quan Nhà nước dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính để củng cố nguồn lực của hệ thống quản lý an toàn thực phẩm từ Trung ương đến địa phương, nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý trong tình hình mới.