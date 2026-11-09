Nội dung này được đề cập trong Nghị quyết về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2027 vừa được Quốc hội thông qua, với 100% đại biểu Quốc hội có mặt tán thành.

Địa phương thu cao hơn chi, phần chênh lệch chi cho đầu tư phát triển

Theo đó, Quốc hội quyết nghị số thu ngân sách Nhà nước năm 2027 là hơn 3,3 triệu tỷ đồng (thu ngân sách Trung ương là hơn 1,77 triệu tỷ đồng, thu ngân sách địa phương là trên 1,5 triệu tỷ đồng).

Nghị quyết của Quốc hội cũng nêu rõ tổng số chi ngân sách Nhà nước là hơn 4 triệu tỷ đồng, trong đó chi ngân sách Trung ương là hơn 2,3 triệu tỷ đồng (bao gồm dự toán 408.747 tỷ đồng để bổ sung cân đối ngân sách địa phương, dự toán 311.363 tỷ đồng bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương); chi ngân sách địa phương là hơn 1,7 triệu tỷ đồng.

Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2027 (Ảnh: Minh Châu).

Mức bội chi ngân sách Nhà nước là 739.597 tỷ đồng, tương đương 4,5% tổng sản phẩm trong nước (GDP) và tổng mức vay của ngân sách Nhà nước là hơn 1,27 triệu tỷ đồng, theo nghị quyết của Quốc hội.

Nghị quyết cũng nêu rõ tỷ lệ phần trăm phân chia số thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn giữa ngân sách Trung ương và địa phương. Trong đó, với thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân theo Luật Ngân sách Nhà nước, Hà Nội và TPHCM được hưởng 25%, còn 75% ngân sách Trung ương hưởng.

TP Quảng Ninh, Đồng Nai được hưởng 65%, còn lại nộp về ngân sách Trung ương. Hải Phòng, Đà Nẵng hưởng 75%, còn 25% ngân sách Trung ương hưởng. Các tỉnh, thành phố còn lại hưởng 80% và 20% là của ngân sách Trung ương.

Với các địa phương có dự toán thu ngân sách địa phương cao hơn dự toán chi, phần chênh lệch phân bổ cho chi đầu tư phát triển của ngân sách địa phương, ưu tiên sử dụng cho các công trình trọng điểm.

Quốc hội đề nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương điều hành ngân sách Nhà nước năm 2026 chặt chẽ, chủ động, linh hoạt; phấn đấu hoàn thành cao nhất nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước; quản lý chi tiết kiệm, hiệu quả.

Chính phủ bổ sung nguồn cải cách tiền lương của ngân sách Trung ương từ số tiết kiệm chi thường xuyên ngân sách Nhà nước năm 2026 của các bộ, cơ quan Trung ương.

Mở rộng phạm vi sử dụng nguồn tích lũy cải cách tiền lương

Đối với số tiết kiệm từ chi thường xuyên của địa phương, Quốc hội cho phép sử dụng để chi các chính sách an sinh xã hội do Trung ương ban hành năm 2026 (phần kinh phí yêu cầu địa phương đảm bảo), số còn lại dành chi cho các dự án hạ tầng trọng điểm.

Trường hợp không sử dụng hết trong năm 2026 thì được chuyển nguồn sang năm 2027 để tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ này.

Phiên làm việc tại Quốc hội sáng 9/11 (Ảnh: Minh Châu).

Về thực hiện chính sách tiền lương, chính sách xã hội, Quốc hội nêu rõ bố trí dự toán chi cải cách tiền lương năm 2027 theo đề xuất của Chính phủ. Chính phủ chỉ đạo sử dụng nguồn tích lũy cho cải cách tiền lương để đảm bảo thực hiện các chế độ tiền lương, phụ cấp, thu nhập; điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng, trợ cấp ưu đãi người có công và tinh giản biên chế theo quy định.

Nghị quyết của Quốc hội nêu rõ các bộ, cơ quan Trung ương, địa phương thực hiện các giải pháp tạo nguồn cải cách chính sách tiền lương theo quy định; tiếp tục loại trừ một số khoản thu khi tính số tăng thu ngân sách địa phương so với dự toán dành để cải cách tiền lương.

Quốc hội yêu cầu mở rộng phạm vi sử dụng nguồn tích lũy cải cách tiền lương của ngân sách Trung ương để điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng, trợ cấp ưu đãi người có công và tinh giản biên chế; cho phép sử dụng nguồn cải cách tiền lương còn dư của ngân sách địa phương để thực hiện các chính sách an sinh xã hội do Trung ương ban hành và tinh giản biên chế.

Kinh phí cải cách tiền lương ngân sách Trung ương giao cho các cơ quan, đơn vị hoặc bổ sung cho ngân sách địa phương cuối năm không sử dụng hết (bao gồm cả năm 2026), thực hiện hoàn trả nguồn tích lũy cải cách tiền lương của ngân sách Trung ương và không sử dụng cho mục đích khác.

Quốc hội đề nghị nghiên cứu, hoàn thiện đồng bộ hệ thống pháp luật về thuế, chính sách thu đảm bảo minh bạch, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả, tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội; phấn đấu thu ngân sách nhà nước năm 2027 tăng khoảng 9,1% so với thực hiện năm 2026.

Trong đó, Quốc hội lưu ý quyết liệt thực hiện các giải pháp chống thất thu, chuyển giá, trốn thuế, thu hồi nợ thuế; mở rộng cơ sở thu, nhất là nguồn thu phát sinh từ các giao dịch thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số, khai thác tài nguyên khoáng sản.

Đặc biệt, Quốc hội quán triệt không ban hành các cơ chế, chính sách ưu đãi về thuế cao hơn quy định của pháp luật về thuế, pháp luật về thu ngân sách Nhà nước; không quy định phân cấp nguồn thu ngân sách Nhà nước, để lại nguồn thu ngân sách Trung ương khác với quy định của luật, trừ trường hợp theo chủ trương của cấp có thẩm quyền.