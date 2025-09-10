Chiều 10/9, tại cuộc hội kiến với Toàn quyền Australia Sam Mostyn, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị và Đối tác Chiến lược Toàn diện với Australia.

Làm sâu sắc hơn nữa quan hệ quốc phòng giữa hai nước

Thủ tướng nhấn mạnh Việt Nam luôn trân trọng tình cảm và sự giúp đỡ quý báu và Australia đã dành cho Việt Nam, đặc biệt trong đào tạo cán bộ và cung cấp ODA trên nhiều lĩnh vực, hỗ trợ vắc xin Covid-19, cung cấp máy bay vận chuyển bệnh viện dã chiến của Việt Nam đến phái bộ gìn giữ hòa bình tại Nam Sudan.

Toàn quyền Sam Mostyn nhấn mạnh Australia mong muốn là đối tác tin cậy và chân thành của Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Toàn quyền Australia Sam Mostyn chụp ảnh chung (Ảnh: Mạnh Quân).

Tại hội kiến, hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường hơn nữa chính trị thông qua đẩy mạnh trao đổi và tiếp xúc cấp cao và các cấp, trên tất cả các kênh Đảng, Nhà nước, Quốc hội và giao lưu nhân dân.

Hai bên nhất trí tiếp tục triển khai hiệu quả Chương trình hành động triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện giai đoạn 2024-2027 cũng như duy trì hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương.

Hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí tiếp tục tăng cường trụ cột hợp tác quốc phòng - an ninh ngày càng tin cậy và mang tầm chiến lược, tăng cường hơn nữa hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư, hợp tác phát triển, giáo dục - đào tạo và khoa học - công nghệ; hợp tác văn hóa và giao lưu nhân dân.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị hai bên thúc đẩy các biện pháp hướng tới mục tiêu kim ngạch thương mại hai chiều 20 tỷ USD và tăng gấp đôi đầu tư hai chiều trong vòng 2-3 năm tới. Đồng thời, mở rộng hợp tác, đầu tư trong các lĩnh vực tiềm năng như khoáng sản và khoáng sản thiết yếu, đất hiếm, năng lượng tái tạo.

Thủ tướng cũng đề nghị Australia hỗ trợ Việt Nam xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Trung tâm dữ liệu quốc gia Việt Nam; hỗ trợ đào tạo nâng cao năng lực cho cán bộ, công chức của Việt Nam; tiếp tục khuyến khích các trường đại học như RMIT mở rộng phân hiệu tại Việt Nam...

Toàn quyền Australia khẳng định cam kết của Australia trong việc tiếp tục hợp tác đưa quan hệ hai nước phát triển mạnh mẽ hơn nữa.

Toàn quyền Sam Mostyn cho biết Australia mong muốn tăng cường các cơ hội đầu tư vào Việt Nam, đồng thời nhất trí tăng cường hợp tác về an ninh mạng, ủng hộ Việt Nam trong vai trò chủ nhà đăng cai Lễ mở ký của Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng (tháng 10/2025).

Trên cương vị tư lệnh lực lượng Quốc phòng Australia, Toàn quyền Australia mong muốn làm sâu sắc hơn nữa quan hệ quốc phòng giữa hai nước để đóng góp vào gìn giữ hòa bình.

Toàn quyền Australia nhấn mạnh Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng nhất của Australia trong gìn giữ hòa bình và ổn định ở khu vực.

Tăng cường hợp tác giữa cơ quan lập pháp hai nước

Cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội kiến Toàn quyền Australia Sam Mostyn.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai nước tiếp tục tăng cường tin cậy chính trị thông qua mở rộng trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và các cấp, nhất là đoàn giữa Quốc hội hai nước, duy trì hiệu quả nội hàm hợp tác Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Toàn quyền Australia Sam Mostyn (Ảnh: Mạnh Quân).

Về hợp tác nghị viện, Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai bên tăng cường trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và các cấp, hợp tác, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm giữa hai Cơ quan lập pháp hai nước, nhất là giữa Ủy ban của Quốc hội, các Nhóm Nghị sỹ hữu nghị, nghị sỹ nữ, nghị sỹ trẻ.

Theo Chủ tịch Quốc hội, việc hợp tác, chia sẻ không chỉ về vấn đề pháp luật, thể chế mà còn về giám sát việc thực hiện các thỏa thuận song phương cũng như đối với các vấn đề toàn cầu như chuyển đổi số, tăng trưởng xanh, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Bên cạnh đó, Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị hai bên tiếp tục hợp tác, phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn nghị viện đa phương như Liên minh Nghị viện thế giới (IPU), Diễn đàn Nghị viện Châu Á - Thái Bình Dương (APPF)….

Bày tỏ nhất trí và đánh giá cao những chia sẻ của Chủ tịch Quốc hội, Toàn quyền Sam Mostyn khẳng định Australia luôn là đối tác tin cậy của Việt Nam.

Theo Toàn quyền Australia, việc nâng cấp quan hệ hai nước lên Đối tác Chiến lược Toàn diện phản ánh sự tin cậy chính trị giữa hai nước, đồng thời nhấn mạnh cam kết của Australia tiếp tục hợp tác để đưa quan hệ hai nước, trong đó có quan hệ giữa hai Cơ quan lập pháp, phát triển thực chất và mạnh mẽ hơn nữa.