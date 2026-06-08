Aeon Long Biên nhận bão 1 sao sau vụ người phụ nữ tố bị quy chụp ăn cắp đồ

Như Dân trí đã đưa tin, sáng 8/6, một chỉ huy Công an phường Long Biên, TP Hà Nội, cho biết đơn vị đã nắm thông tin và đang xác minh vụ việc một phụ nữ phản ánh bị hai nhân viên an ninh Aeon Mall Long Biên chặn lại một cách thô bạo, yêu cầu lên ô tô vì nghi “ăn cắp đồ”.

Trước đó, tối ngày 7/6, mạng xã hội lan truyền phản ánh của chị N. về việc bị nhân viên an ninh tại Aeon Mall Long Biên nghi ngờ lấy cắp hàng hóa và yêu cầu về công an phường.

Theo chị N., tối 7/6, khi cùng hai con nhỏ ra cổng trung tâm thương mại để đón taxi, chị bị hai người không mặc sắc phục chặn lại với lý do “ăn cắp đồ”. Sau khi khách hàng phản ứng và yêu cầu kiểm tra tại chỗ, lực lượng an ninh đối chiếu hóa đơn nhưng không phát hiện sai phạm.

Chị cho rằng sự việc đã ảnh hưởng đến danh dự và tâm lý của các con, đồng thời đề nghị làm rõ trách nhiệm của những người liên quan.

Ngay sau đoạn video được lan truyền, làn sóng bức xúc của người dùng nhanh chóng lan rộng trên mạng xã hội. Trên trang Facebook chính thức của Aeon Mall Long Biên, bài đăng mới nhất ghi nhận hơn 2.200 lượt bày tỏ phẫn nộ, gần 1.000 bình luận.

Nhiều người dùng vào đánh giá 1 sao cho Aeon Mall sau vụ việc (Ảnh: Chụp màn hình).

Nhiều người phản đối cách hành xử của nhân viên an ninh tại Aeon Mall Long Biên với nữ khách hàng. Không ít bình luận cho rằng việc quy kết khách hàng khi chưa có bằng chứng là không phù hợp. Đồng thời đề nghị doanh nghiệp sớm làm rõ vụ việc, có phản hồi chính thức và lời xin lỗi nếu kết quả xác minh cho thấy việc nghi ngờ khách hàng là không chính xác.

Không chỉ trên mạng xã hội, tại các nền tảng như Google Maps, đơn vị này cũng nhận hàng loạt đánh giá 1 sao trong ngày 8/6, kèm theo không ít ý kiến chỉ trích cách xử lý vụ việc.

"Một thương hiệu lớn của Nhật Bản hoạt động tại Việt Nam nhưng để xảy ra cách ứng xử như vậy với khách hàng thì cần xem xét lại công tác quản lý và trách nhiệm của người đứng đầu. Việc nghi ngờ, quy kết khách hàng khi chưa có căn cứ là điều khó chấp nhận và gây ảnh hưởng đến uy tín doanh nghiệp", một người dùng để lại đánh giá trên ứng dụng Google Maps.

Đến chiều 8/6, phía Aeon Mall vẫn chưa đưa ra thông tin chính thức về vụ việc. Trước đó, đại diện đơn vị cho biết đã nắm được thông tin và đang nhanh chóng tiến hành xác minh, làm rõ sự việc.