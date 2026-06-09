Từ vụ ở Aeon Long Biên: Cần làm gì khi bị quy chụp trộm cắp tài sản?

Tối 7/6, một người phụ nữ cùng hai con nhỏ rời trung tâm thương mại để đón taxi thì bất ngờ bị hai nam thanh niên tiếp cận, yêu cầu đi cùng để làm việc với lý do nghi ngờ "ăn cắp đồ".

Người này cho biết, ban đầu những người này không xuất trình giấy tờ hay thông báo rõ tư cách làm việc. Chỉ khi nhiều người dân xung quanh dừng lại theo dõi sự việc và yêu cầu giải thích, một người mới xuất trình thẻ, giới thiệu là nhân viên an ninh của trung tâm thương mại.

Theo đoạn clip được lan truyền trên mạng xã hội, dù khách hàng nhiều lần đề nghị kiểm tra hóa đơn và đối chiếu hàng hóa ngay tại chỗ để làm rõ nghi vấn, phía nhân viên an ninh vẫn yêu cầu 3 mẹ con di chuyển đến khu vực làm việc để xác minh.

Một phụ nữ phản ánh bị hai nhân viên an ninh Aeon Mall Long Biên chặn lại một cách thô bạo, yêu cầu lên ô tô vì nghi "ăn cắp đồ" (Ảnh: Chụp màn hình).

Ở góc độ pháp lý, luật sư Trịnh Văn Dũng (Đoàn luật sư TP Hà Nội), cho biết khi bị người khác nghi ngờ hoặc vu khống có hành vi trộm cắp tài sản, người dân cần giữ bình tĩnh, lựa chọn các biện pháp phù hợp để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình theo đúng quy định pháp luật.

"Khi bị nghi ngờ trộm cắp, người bị cáo buộc nên giữ thái độ hợp tác, tránh kích động, xô xát hoặc sử dụng vũ lực để phản ứng. Việc chống đối hoặc có hành vi quá khích không chỉ khiến tình huống trở nên căng thẳng hơn mà còn có thể làm phát sinh những trách nhiệm pháp lý không cần thiết", luật sư lưu ý.

Ngoài ra, người bị nghi ngờ có quyền yêu cầu cá nhân hoặc tổ chức đang cáo buộc mình giải thích rõ căn cứ của nghi vấn, đồng thời xuất trình giấy tờ chứng minh thẩm quyền nếu đang thực hiện việc kiểm tra, xác minh.

Đối với nhân viên bảo vệ hoặc lực lượng an ninh, người dân có thể yêu cầu xuất trình thẻ nhân viên hoặc giấy tờ liên quan để xác định tư cách làm việc.

Luật sư nói thêm, trong phạm vi pháp luật cho phép, người dân có thể ghi âm, ghi hình diễn biến sự việc hoặc đề nghị những người chứng kiến xác nhận sự việc xảy ra. Đây có thể là những tài liệu quan trọng để bảo vệ quyền lợi nếu phát sinh tranh chấp, khiếu nại hoặc tố cáo về sau.

Bên cạnh đó, cần lưu giữ hóa đơn mua hàng, biên lai thanh toán hoặc các giấy tờ liên quan để chứng minh nguồn gốc hợp pháp của tài sản khi cần thiết.

Theo luật sư Dũng, khi cần làm việc để xác minh sự việc, người dân nên lựa chọn nơi làm việc có đông người. Trường hợp cần thiết có thể nhờ người ngoài làm chứng và quay video ghi lại toàn bộ quá trình nhân viên an ninh làm việc, hạn chế làm việc nơi phòng kín, không có người giám sát hoặc làm chứng.

Nếu bị giữ người trái pháp luật, bị ép buộc khám xét, bị xúc phạm danh dự hoặc bị vu khống là người thực hiện hành vi trộm cắp, công dân có thể yêu cầu cơ quan công an đến giải quyết hoặc trực tiếp trình báo vụ việc với cơ quan công an nơi gần nhất.

Khi đó, cơ quan có thẩm quyền sẽ tiến hành xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ và xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật.

Trong trường hợp việc cáo buộc là không có căn cứ, làm ảnh hưởng đến danh dự, uy tín hoặc gây thiệt hại về vật chất, tinh thần, người bị xâm phạm có quyền yêu cầu người vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm, cải chính thông tin sai sự thật, xin lỗi công khai và bồi thường thiệt hại theo quy định của Bộ luật Dân sự.

Khoản bồi thường có thể bao gồm thiệt hại thực tế phát sinh cùng khoản tiền bù đắp tổn thất về tinh thần nếu có căn cứ chứng minh.

Luật sư Dũng cho biết thêm, nếu một người cố ý bịa đặt hoặc loan truyền thông tin sai sự thật nhằm xúc phạm danh dự, nhân phẩm hoặc gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khác thì hành vi đó có thể bị xem xét xử lý theo quy định về tội vu khống.

Tuy nhiên, việc có bị truy cứu trách nhiệm hình sự hay không sẽ do cơ quan tiến hành tố tụng đánh giá trên cơ sở chứng cứ, tính chất hành vi và hậu quả thực tế của từng vụ việc cụ thể.

"Người dân khi bị nghi ngờ hoặc vu khống thực hiện hành vi trộm cắp cần bình tĩnh, chủ động thu thập chứng cứ, yêu cầu cơ quan có thẩm quyền can thiệp và sử dụng các biện pháp pháp lý phù hợp để bảo vệ danh dự, nhân phẩm cũng như các quyền và lợi ích hợp pháp của mình", luật sư khuyến nghị.