Xem trực tiếp World Cup 2026 ở đâu? Lịch phát sóng trọn vẹn 104 trận đấu

World Cup 2026 sẽ diễn ra ở Mỹ, Canada, Mexico từ ngày 11/6 (rạng sáng 12/6 theo giờ Việt Nam). Tại Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) là đơn vị nắm bản quyền truyền hình sự kiện này. Lịch phát sóng chi tiết 104 trận đấu sẽ được cập nhật liên tục theo thông báo chính thức của FIFA và VTV.

Xem trực tiếp World Cup 2026 ở đâu?

Người hâm mộ có thể xem trực tiếp 104 trận đấu ở World Cup 2026 qua các kênh sóng của VTV như VTV3, VTV6, VTV5 và VTV10. Lịch truyền hình trực tiếp World Cup 2026 trên VTV được cập nhật liên tục hàng ngày.

World Cup 2026 sẽ khai mạc vào ngày 11/6 (Ảnh: FIFA).

Xem World Cup 2026 online ở đâu?

Ngoài truyền hình truyền thống, khán giả Việt Nam còn có thể xem World Cup 2026 online trên các nền tảng số chính thức của VTV.

World Cup 2026 là sự kiện bóng đá có quy mô lớn nhất từ trước tới nay với 48 đội bóng tham dự, thay vì 32 đội so với những kỳ World Cup gần đây (từ năm 1998 đến nay). Có tới 104 trận đấu sẽ diễn ra ở sự kiện bóng đá này.

Lễ khai mạc World Cup 2026 diễn ra vào lúc 11h30 ngày 11/6 theo giờ địa phương tại sân Estadio Azteca ở Mexico City, tức 0h30 ngày 12/6 (theo giờ Việt Nam).

Theo đánh giá của siêu máy tính Opta dựa trên 10.000 lần mô phỏng, đội tuyển Tây Ban Nha là ứng cử viên số một cho chức vô địch World Cup 2026. Theo đó, cơ hội lên ngôi cao nhất giải đấu của La Roja vào khoảng 15,43%.

Khả năng vượt qua vòng bảng (75,01%) và vòng 1/16 (72,40%) của đội bóng xứ sở bò tót đều ở mức rất cao. Tây Ban Nha bước vào World Cup 2026 với tư cách đội vô địch Euro 2024. Họ đang sở hữu đội hình khá đồng đều và chất lượng ở các tuyến với nhiều cầu thủ tài năng như Rodri, Pedri, Gavi, Fabian Ruiz, Dani Olmo, Lamine Yamal.

Hầu hết các cầu thủ Tây Ban Nha trong đội hình hiện tại đều ở độ chín trong sự nghiệp. Điều đó giúp cho La Roja tự tin chinh phục danh hiệu tiếp theo. Không quá khi nói rằng họ đang sở hữu thế hệ vàng giống như giai đoạn từ năm 2008-2012 (giành 2 chức vô địch Euro, 1 World Cup).

Lịch phát sóng World Cup 2026 trên VTV.

Xếp thứ hai trong danh sách ứng cử viên là đội tuyển Pháp với 12,54% khả năng giành chức vô địch. Cũng như Tây Ban Nha, Pháp sở hữu đội hình đồng đều và có tính chất cạnh tranh không kém.

Trong hai kỳ World Cup gần nhất, đội tuyển Pháp đều giành quyền lọt vào chung kết. Trong khi đó, ở Euro 2024, Pháp cũng chỉ thất bại trước Tây Ban Nha với tỷ số 1-2 ở vòng bán kết trong khoảnh khắc.

Đội tuyển Anh xếp thứ ba trong danh sách ứng cử viên với 10,88% cơ hội vô địch. Trước mỗi giải đấu, “Tam Sư” đều được đánh giá rất cao. Trong những giải đấu lớn gần đây, đội bóng xứ sương mù thường tiến rất sâu. Họ giành ngôi á quân hai kỳ Euro 2020 và 2024, lọt vào bán kết World Cup 2018 và tứ kết World Cup 2022.

Đương kim vô địch Argentina chỉ xếp thứ 4 trong danh sách này với 10,28%. Việc Messi sắp bước sang tuổi 40 phần nào ảnh hưởng tới khả năng bảo vệ chức vô địch của La Albiceleste. Bồ Đào Nha của C.Ronaldo cũng chỉ xếp thứ 5 với 6,73%, còn Brazil đứng thứ 6 với 6,62%.

Các đội bóng khác trong top 10 lần lượt là Đức (thứ 7, 5,62%), Hà Lan (thứ 8, 3,88%), Na Uy (thứ 9, 3,59%), Bỉ (thứ 10, 2,26%).