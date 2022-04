Xem trực tiếp trận đối đầu giữa Tyson Fury và Dillian Whyte trên FPT Play

Tyson Fury đối đầu Dillian Whyte đang là chủ đề được bàn tán của giới hâm mộ Boxing thời gian hiện tại. Trận đấu giữa 2 tay đấm hàng đầu nước Anh không chỉ thú vị bởi trình độ của 2 võ sĩ mà nó còn thu hút bởi những câu chuyện bên lề trận đấu.

Tyson Fury và câu chuyện phượng hoàng "tái sinh" kinh điển

Ngày 9/6/2018 không chỉ là cột mốc trở lại của Tyson Fury với quyền anh nhà nghề mà còn chính thức đánh dấu sự "tái sinh" của một nhà vô địch hạng nặng "khét" tiếng.

Đêm đó, Tyson Fury đã thi đấu áp đảo đối thủ và kết thúc trận đấu ở hiệp thứ 4. Đấy cũng là lần đầu anh thượng đài sau 3 năm chìm trong nghiện ngập, béo phì cùng trầm cảm.

Chiến thắng nhọc nhằn trước Pianeta đã đem lại nhiều sự tự tin cho Tyson Fury (Nguồn: Evening Standard).

Ngay cả sau khi chiến thắng Francesco Pianeta sau 10 hiệp đấu trong trận đấu tiếp theo, viễn cảnh Fury trở lại với cuộc đua vô địch vẫn còn là một giấc mơ xa vời với người hâm mộ.

Ấy thế mà chỉ trong cùng năm 2018, "Nhà vua Di-gan" tiếp tục dấn thân vào trận đấu với nhà ĐKVĐ bấy giờ là Deontay Wilder chỉ 4 tháng sau chiến thắng nhọc nhằn trước Paneta. 12 hiệp đấu áp đảo nhà vô địch Deontay Wilder cho thấy rằng Tyson Fury thực sự trở lại.

Tyson Fury có thể áp đảo mọi đối thủ ở mặt kỹ thuật di chuyển bộ pháp và tấn công (Nguồn: CBS Sport).

Cuộc trở lại của Tyson Fury từ sau quãng thời gian địa ngục quả thực không khác gì câu chuyện về phượng hoàng trỗi dậy từ đống tro tàn của chính nó.

Tuy nhiên, cũng có thể đây là lần cuối cùng người hâm mộ boxing được nhìn thấy Tyson Fury ở sàn đấu chuyên nghiệp. Anh đã chia sẻ với báo giới rằng đã cảm thấy mình có một sự nghiệp viên mãn và giờ đây là thời điểm hợp lý để dừng lại trên đỉnh vinh quang.

Dillian Whyte cùng những hiềm khích với Tyson Fury

Whyte và những phát ngôn của mình đã khiến Tyson Fury nhiều lần tức tối (Nguồn: the-sun.com).

Sự căng thẳng giữa Fury và Whyte đã thôi thúc khán giả trông chờ một trận đấu, đặc biệt là khi mạng xã hội của 2 ngôi sao Anh Quốc gần đây đã hoạt động hết công suất.

Vào tháng 6 năm 2020, Whyte hứa sẽ cho Fury giải nghệ nếu họ gặp nhau trên võ đài sau khi dán nhãn The Gypsy King là "Tyson hàng fake". Để đáp lại, Fury gọi Whyte là "đồ gà mờ" khi cho rằng trận đấu lớn nhất của Dillian Whyte là trận đấu mà anh bị Anthony Joshua hạ gục.

Tất cả những ân oán hay mâu thuẫn này dường như đã bắt đầu từ một buổi đấu tập từ tận năm 2012, khoảng thời gian mà Dillian Whyte và Tyson Fury còn là bạn tập thân thiết. Dillian Whyte đã tuyên bố rằng anh từng đánh ngã Tyson Fury trong một buổi đấu tập. Nhưng Tyson Fury thì liên tiếp phủ nhận điều đó.

Mối quan hệ giữa cả hai càng trở nên xấu đi, đỉnh điểm là khi Dillian Whyte bỏ họp báo quảng bá trận đấu với Tyson Fury.

Thưởng thức cuộc đọ sức đỉnh cao Tyson Fury - Dillian Whyte không mất phí

Với việc truyền hình đa nền tảng FPT Play mua bản quyền và phát sóng trực tiếp cuộc so găng đình đám giữa Tyson Fury và Dillian Whyte, khán giả hâm mộ quyền anh tại Việt Nam chỉ cần đăng ký tài khoản trên hệ thống OTT của FPT Play là có thể xem trọn vẹn sự kiện.

- Trên thiết bị di động:

Bước 1: Tải ngay ứng dụng FPT Play trên Google Play (với hệ điều hành Android) hoặc App store (với hệ điều hành iOS)

Bước 2: Mở ứng dụng FPT Play và chọn ĐĂNG KÝ

Bước 3: Sau khi đăng ký thành công, vào chuyên mục Truyền hình, chọn thẻ Sự kiện và lựa chọn trận đấu.

- Xem trên Website:

Bước 1: Truy cập website fptplay.vn

Bước 2: Đăng ký tài khoản

Bước 3: Sau khi đăng ký thành công, truy cập mục Truyền hình sau đó kéo xuống mục Sự kiện

Bước 4: Nhấn vào poster sự kiện

Hãy chắc chắn rằng bạn không bỏ lỡ những điều thú vị trên trong một sự kiện đặc biệt như chung kết tranh đai hạng nặng WBC Heavyweight Championship Of The World, giữa Tyson Fury và Dillian Whyte. Trận đấu được phát sóng trực tiếp và độc quyền trên FPT Play vào 0h00 ngày 24/4 và được phát lại vào 8h00 và 18h00 cùng ngày.

FPT Play tiếp tục ghi dấu với người hâm mộ võ thuật cả nước khi công bố là đơn vị giữ bản quyền độc quyền trận siêu đấu tranh đai hạng nặng The WBC Heavyweight Championship Of The World, tiếp ngay sau công bố độc quyền các trận đấu thuộc khuôn khổ giải đấu Bellator MMA trong 3 năm liên tiếp.

