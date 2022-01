Xem FIFA The Best 2021 trên FPT Play

Trong gần 1 thập kỷ trở lại đây, FIFA The Best đã dần trở thành một buổi lễ vinh danh các cá nhân, tập thể xuất sắc nhất thế giới bóng đá qua mỗi năm. Ngày 17/1 tới đây, FIFA The Best sẽ được tổ chức lần thứ 6, sau khi tách khỏi giải thưởng Quả bóng Vàng của Tạp chí France Football.

Tại FIFA The Best 2021, ban tổ chức sẽ lần lượt vinh danh cá nhân tại 9 hạng mục: The Best FIFA Men's Player (Cầu thủ nam xuất sắc nhất năm), The Best FIFA Women's Player (Cầu thủ nữ xuất sắc nhất năm), The Best FIFA Men's Coach (Huấn luyện viên nam xuất sắc nhất năm), The Best FIFA Women's Coach (Huấn luyện viên nữ xuất sắc nhất năm), The Best FIFA Men's Goalkeeper (Thủ môn nam xuất sắc nhất năm), The Best FIFA Women's Goalkeeper (Thủ môn nữ xuất sắc nhất năm), FIFA Puskas Awards 2021 (Bàn thắng đẹp nhất năm) và The FIFA Fan Awards (Cổ động viên của năm), FIFA Fair Play Awards (Hành động Fair Play của năm). Ngoài ra, 11 cái tên xuất sắc góp mặt trong FIFPro World 11 2021 (Đội hình của năm) cũng sẽ được công bố.

Trong đó, 2 hạng mục nhận được sự quan tâm lớn nhất của làng túc cầu là The Best FIFA Men's Player (Cầu thủ nam xuất sắc nhất năm), The Best FIFA Men's Coach (Huấn luyện viên nam xuất sắc nhất năm). Danh sách rút gọn của hạng mục The Best FIFA Men's Player lần lượt là Robert Lewandowski, Mohamed Salah. Còn những chiến lược gia cạnh tranh cho danh hiệu The Best FIFA Men's Coach sẽ là Roberto Mancini, Pep Guardiola và Thomas Tuchel.

Thomas Tuchel là ứng cử viên sáng giá cho danh hiệu HLV xuất sắc nhất năm của FIFA The Best (Nguồn ảnh: Chelsea News)

Năm 2020, người chiến thắng ở hạng mục Cầu thủ nam xuất sắc nhất năm là Robert Lewandowski. Tiền đạo người Ba Lan được vinh danh sau mùa giải xuất sắc khi cùng Bayern Munich lên ngôi vô địch Champions League 2019/2020. Chính bởi lẽ đó, Lewandowski chính là ứng cử viên sáng giá nhất cho danh hiệu Cầu thủ nam xuất sắc nhất năm của lần tổ chức tới đây. Hơn thế nữa, nếu đoạt danh hiệu này, cầu thủ sinh năm 1988 sẽ "phục hận" Lionel Messi sau khi bị nẫng tay trên danh hiệu QBV.

Lewandowski đi vào sử sách Bundesliga khi liên tiếp lập được những kỉ lục khó tin tại môi trường bóng đá Đức (Nguồn ảnh: Bavarian Football)

Siêu sao người Argentina đã đánh bại Lewandowski để giành Quả bóng Vàng thứ 7 trong sự nghiệp. So với Lewandowski, Messi ghi ít bàn thắng hơn, nhưng được giới chuyên môn đánh giá cao ở khả năng tạo ảnh hưởng đến lối chơi tập thể. Dù chơi ở Barcelona, chuyển sang PSG hay đá cho đội tuyển Argentina, Messi đều là nguồn cảm hứng của tập thể. Chức vô địch Copa America 2020 cho thấy Messi vẫn ở đẳng cấp rất cao.

Dù không ghi nhiều bàn thắng nhưng Messi được đánh giá cao ở khả năng xây dựng lối chơi chung (Nguồn ảnh: Amico)

Tuy vậy, với 41 bàn thắng ghi được ở mùa 2020/2021 tính riêng tại Bundesliga, Lewandowski đã phá kỷ lục tồn tại 49 năm của huyền thoại Gerd Muller. Ngôi sao người Ba Lan kết thúc mùa giải với 48 bàn thắng trên mọi đấu trường, qua đó có mùa giải thứ sáu ghi nhiều hơn 40 bàn. Phong độ ghi bàn ổn định và hàng loạt kỷ lục được thiết lập giúp Lewandowski có cơ hội không nhỏ để bảo vệ danh hiệu Cầu thủ nam xuất nhắc nhất năm giành được tại FIFA The Best 2020.

Ngoài bộ đôi Messi - Lewandowski, người hâm mộ có thể chờ đợi bất ngờ từ ứng viên còn lại là Mohamed Salah. Tại Premier League, "Hoàng đế Ai Cập" đang thể hiện phong độ ấn tượng khi dẫn đầu danh sách ghi bàn (16) và kiến tạo (9), giúp Liverpool góp mặt trong nhóm những đội dẫn đầu giải đấu.

Pep Guardiola đang là ứng cử viên được yêu thích bởi sở hữu lượng lớn người hâm mộ trên MXH (Nguồn ảnh: EuroSport)

Hạng mục huấn luyện viên (HLV) của năm là cuộc đua giữa Pep Guardiola (Manchester City), Roberto Mancini (Italy) và Thomas Tuchel (Chelsea). Chiến tích đưa Italia vô địch EURO 2020 chắc chắn giúp Roberto Mancini nổi lên như ứng viên sáng giá. Với Pep Guardiola, lên ngôi Premier League 2020/21 cùng việc giúp Man City băng băng trên cuộc đua năm nay giúp vị HLV người Tây Ban Nha ghi điểm trong mắt giới mộ điệu. Ứng viên còn lại - Thomas Tuchel cũng là cái tên đáng chú ý với việc đưa Chelsea vô địch Champions League 2020/21.

