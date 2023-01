Xe chở đội tuyển Việt Nam được hộ tống đặc biệt ở Indonesia

Theo đó, hàng trăm nhân viên an ninh đã được huy động để dự buổi họp về công tác an ninh bằng mô hình để chuẩn bị phương án phòng chống bạo động có thể xảy ra ở trận đấu giữa chủ nhà Indonesia và Việt Nam. Buổi họp diễn ra từ khoảng 08h00 đến 10h30 ngay trong sân Gelora Bung Karno.

Các phương án được triển khai trên bảng bằng sơ đồ Khu liên hợp thể thao Gelora Bung Karno. Bên cạnh đó, hai sa bàn cùng với các mô hình lính nhựa cũng được minh họa ở phía dưới.

Ông Kombes Pol Komarudin, Cảnh sát trưởng trung tâm Jakarta, nhấn mạnh đây là trận đấu quan trọng, ảnh hưởng đến hình ảnh bóng đá Indonesia. Vì thế, Ban tổ chức địa phương và lực lượng cảnh sát, quân đội của Indonesia đang nỗ lực cao nhất để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho trận đấu sắp tới.

Đội tuyển Việt Nam được bảo vệ nghiêm ngặt tại Indonesia (Ảnh: VFF).

Được biết, sẽ có khoảng 3.690 cảnh sát được bố trí ba vòng trước khi khán giả có thể vào sân. Bên trong sân, có khoảng 500 cảnh sát nữa để đảm bảo an toàn cho trận đấu của Indonesia với Việt Nam.

Riêng xe chở đội tuyển Việt Nam từ khách sạn tới sân và từ sân về khách sạn, sẽ được 4 xe cảnh sát đặc chủng bảo vệ. Trước đó, ở trận đấu giữa đội tuyển Indonesia và Thái Lan tại vòng bảng, xe chở đội khách bị các cổ động viên (CĐV) quá khích của Indonesia tấn công.

Về phía Việt Nam, VFF đã có văn bản gửi AFF và Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI), đề nghị đảm bảo an ninh, an toàn cho đội tuyển Việt Nam và trận đấu giữa hai đội.

Ngoài ra, VFF mong nhận được sự hỗ trợ của Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia có công điện chính thức gửi cơ quan quản lý thể thao của Indonesia và PSSI về việc triển khai các biện pháp đảm bảo an ninh cho đội tuyển Việt Nam, đồng thời thông báo và hướng dẫn Kiều bào Việt Nam tại Indonesia và CĐV tuân thủ các quy định về an ninh, an toàn của Ban tổ chức trận đấu khi tới sân cổ vũ cho đội tuyển.

"Việc đảm bảo an toàn, an ninh trận đấu và các thành viên đội khách là trách nhiệm của các đội chủ nhà. Chúng tôi đã đề nghị AFF và Indonesia làm tốt công tác an ninh, đảm bảo trận đấu diễn ra với chất lượng chuyên môn cao", một lãnh đạo VFF cho biết.

FIFA cũng sẽ hỗ trợ Indonesia bằng cách cử cán bộ an ninh kinh nghiệm sang cùng triển khai và có hai giám sát trận đấu thay vì một giám sát.