Xe bị bốc cháy, tay đua F1 Sebastian Vettel bị một phen hú vía

Dân trí Sự việc xảy ra trong một buổi tập của cuộc đua Hà Lan Grand Prix khiến tay đua xe F1 hàng đầu thế giới Sebastian Vettel có phen hú vía.

Xe đua của Vettel gặp sự cố tại giải Hà Lan Grand Prix.

Sự việc xảy ra hôm thứ Sáu (3/9), trong một buổi chạy thử của đường đua Hà Lan Grand Prix. Tay đua Sebastian Vettel của đội Aston Martin phải nhảy ra khỏi xe của mình, tìm bình chữa cháy khẩn cấp.

Vettel trong lúc đang chạy thử đã phải tấp vào lề do sự cố động cơ. Với sự giúp đỡ của nhân viên cứu hộ ở gần đấy, tay đua từng 4 lần vô địch thế giới trong môn F1 liên tục xịt dung dịch dập lửa vào phần đuôi xe của mình.

Vettel phải tự chữa cháy khi tập luyện trên đường đua Hà Lan Grand Prix.

Theo thông tin từ tờ The Sun của Anh, phải 40 phút sau khi rời khỏi đường đua, Vettel mới trở lại, nhưng cuối cùng buổi chạy thử của VĐV này vẫn không thể trọn vẹn.

Cơ quan quản lý FIA của chặng đua Grand Prix Hà Lan cho biết: "Sự chậm trễ trong việc khắc phục đến từ hai yếu tố, đầu tiên là xe đang chuyển từ trạng thái an toàn sang trạng thái không an toàn. Do đó, cần phải thực hiện tất cả các biện pháp phòng ngừa, trong quá trình khắc phục sự cố".

Hình ảnh cho thấy chiếc Aston Martin của Vettel có dấu hiệu bốc hỏa ở phần đuôi xe.

Sau đó, các nhân viên cứu hộ phải mất khoảng 40 phút mới khắc phục hoàn toàn sự cố này.

"Thứ nhì là chúng tôi phải đặt lại hệ thống an toàn cho xe trước khi việc vận hành nó được tiếp tục" - đại diện của FIA cho biết thêm.

Cũng sau sự cố nói trên, Sebastian Vettel đăng tải một dòng tweet trên trang Twitter của mình, cho biết anh vẫn ổn. Còn người về nhất trong buổi chạy thử vào hôm thứ Sáu vừa nêu là Lewis Hamilton.

Giải đua xe F1 Hà Lan Grand Prix sẽ khai mạc vào tối mai (theo giờ Việt Nam), tại trường đua Zandvoort (nằm ở phía Bắc đất nước này).

Thiện Nhân