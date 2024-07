Xác định vé vào chung kết giải Muay hướng về sân chơi hấp dẫn nhất thế giới

Đúng như mong đợi của khán giả, điểm nhấn của loạt trận đấu tối 28/7 vẫn là những trận bán kết của Road to One (đường đến One Championship).

Huỳnh Văn Tuấn vượt qua Nguyễn Thành Thoan ở bán kết hạng cân 57kg nam (Ảnh: K.N)

Tất cả các trận bán kết đều giúp khán giả hào hứng, khi tất cả các võ sĩ đều chiến đấu hết mình, chứng minh bản thân là những người xứng đáng có mặt tại vòng đấu này.

Kết quả, Huỳnh Văn Tuấn giành chiến thắng trước Nguyễn Thành Thoan, ở hạng strawweight (57kg nam). Ở trận bán kết còn lại của hạng cân này, Huỳnh Hoàng Phi thắng Vũ Đại Luật. Qua đó, Huỳnh Hoàng Phi gặp Huỳnh Văn Tuấn ở trận chung kết.

Trong khi đó, ở hạng flyweight (61kg nam), do Phan Trọng Quý bỏ cuộc, nên Trương Cao Minh Phát giành vé đầu tiên vào chung kết.

Ở trận bán kết còn lại, võ sĩ có biệt danh "The Red Lion" (sư tử đỏ) Walid Sakhraji (người Morocco) đánh bại Nguyễn Hào Hiệp, giành quyền vào chung kết gặp Trương Cao Minh Phát.

Các trận chung kết sẽ diễn ra ngày 15/9 tới đây. Các võ sĩ giành chiến thắng ở chung kết Road to One sẽ nhận được hợp đồng thi đấu tại One Championship.