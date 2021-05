Xác định các cặp đấu bán kết Giải bóng đá Nữ Cúp Quốc gia 2021

Dân trí Chiến thắng trước Than KSVN ở lượt đấu cuối cùng giúp TP.Hồ Chí Minh I có được ngôi đầu bảng B, qua đó xác định các cặp đấu bán kết.

Cục diện bảng B đã sớm ngã ngũ khi TP. Hồ Chí Minh I và Than KSVN đều dễ dàng đánh bại Hà Nội II Watabe và có được tấm vé vào vòng bán kết. Chính vì vậy, cuộc đối đầu giữa 2 đội là trận đấu để phân định thứ hạng, người giành chiến thắng sẽ xếp đầu bảng và tránh được đối thủ rất mạnh Hà Nội I Watabe ở vòng trong.

Với lực lượng rất mạnh, TP. Hồ Chí Minh I tiếp tục cho thấy khả năng kiểm soát cuộc chơi tương đối ấn tượng khi họ cũng chỉ cần một kết quả hòa. Dù vậy, trong suốt hiệp 1, đã không có bàn thắng nào được ghi khi những cơ hội hiếm hoi bị bỏ lỡ.

Bước sang hiệp 2, Than KSVN cho thấy sự nhiệt huyết từ dàn cầu thủ trẻ tuổi tài năng. Đội bóng vùng mỏ tạo ra nhiều pha phối hợp đẹp mắt nhờ khả năng cơ động và sự ăn ý của Thu Xuân và Nguyễn Thị Vạn. Nhưng cũng tương tự như 45 phút đầu tiên, không có quá nhiều tình huống khác biệt có thể dẫn đến bàn thắng. Trong một thế trận như vậy, tiền vệ Trần Thị Thùy Trang với pha lập công quý hơn vàng giúp TP. Hồ Chí Minh I giành 3 điểm khi trận thời gian của trận đấu điểm qua phút 89. Với chiến thắng giành được trước Than KSVN, TP.Hồ Chí Minh I có được ngôi đầu bảng B và họ sẽ chạm trán Phong Phú Hà Nam ở trận bán kết 2. Trận bán kết 1 là cuộc đọ sức giữa Hà Nội I Watabe và Than KSVN.

Lịch thi đấu bán kết:

Ngày 3/5:

(Sân VFF, 16h00) Trận 10: Thái Nguyên T&T vs Hà Nội II Watabe

(Sân Thanh Trì, 16h00) Bán kết 1: Hà Nội I Watabe vs Than KSVN (TTTT trên VTV5, VTV6 và VFF Channel (Youtube)

Ngày 4/5:

(Sân Thanh Trì, 16h00) Bán kết 2: TP Hồ Chí Minh I vs Phong Phú Hà Nam (TTTT trên VTV5, VTV6 và VFF Channel (Youtube)

KM