Võ sĩ Việt Nam hạ knock-out cao thủ Nhật Bản, được thưởng nóng số tiền lớn

Tối qua (29/3), võ sĩ Trần Quốc Tuấn đối đầu võ sĩ người Nhật Bản Yuya Yonishi ở hạng cân 69kg nam tại sự kiện ONE Friday Fights 57. Đây là sự kiện của giải đấu võ thuật ONE Championship tầm cỡ thế giới. Cuộc so tài của hai võ sĩ diễn ra ở đấu trường nổi tiếng Lumpinee của Thái Lan.

Quốc Tuấn thắng knock-out kỹ thuật trước Yuya Yonishi ở hiệp 3.

Ở trận đấu này, Quốc Tuấn nhập cuộc mạnh mẽ và tung ra nhiều cú đấm chính xác. Chỉ trong chưa đầy 2 phút đầu hiệp 1, võ sĩ Việt Nam đã khiến Yuya Yonishi gục xuống sàn tới hai lần sau những pha ra đòn chính xác.

Tuy nhiên, Yuya Yonishi tỏ ra khá lỳ đòn. Dù liên tiếp dính đòn và gục ngã nhưng võ sĩ người Nhật Bản vẫn đứng dậy chiến đấu kiên cường. Trong thời gian sau đó, Yuya Yonishi đã gây nhiều khó khăn cho Quốc Tuấn. Ở giữa hiệp 2, võ sĩ người Nhật Bản còn có một pha knockdown (khiến đối thủ ngã xuống sàn) sau hàng loạt cú đấm ấn tượng. Dù vậy, Quốc Tuấn vẫn có thể đứng dậy và thi đấu tiếp.

Sau tình huống này, võ sĩ Muay Thái của Việt Nam thi đấu cảnh giác hơn. Tới hiệp 3, Quốc Tuấn đã thể hiện đẳng cấp để giành chiến thắng. Trong 30 giây đầu hiệp đấu này, Quốc Tuấn khiến đối thủ ngã sàn tới 2 lần. Yuya Yonishi lộ rõ sự đuối sức.

Đến giây thứ 56, Yuya Yonishi lần thứ ba ngã xuống sàn. Lần này, trọng tài quyết định cho dừng trận đấu khi nhận thấy võ sĩ người Nhật Bản không thể tiếp tục. Cuối cùng, Quốc Tuấn đã được xử thắng knock-out kỹ thuật.

Quốc Tuấn được thưởng nóng 10.000 USD sau màn trình diễn ấn tượng (Ảnh: One Championship).

Như vậy, Quốc Tuấn là võ sĩ thứ hai của Việt Nam sau Nguyễn Trần Duy Nhất giành chiến thắng trong trận đấu ở sự kiện ONE Championship danh giá. Hồi năm 2019, Duy Nhất từng có hai chiến thắng trước Yuta Watanabe và Azwan Che Wil.

Quá ấn tượng vì màn trình diễn của Quốc Tuấn, CEO của ONE Championship, Chatri Sityodtong đã đích thân trao phần thưởng "Màn trình diễn của sự kiện" trị giá 10.000 USD (gần 250 triệu đồng) cho võ sĩ Việt Nam.