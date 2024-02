Võ sĩ thừa nhận suýt tự tử vì bị bạn gái vu oan

Harry Garside, 26 tuổi, đã bị Cảnh sát bang New South Wales của Australia bắt giữ một cách bất ngờ ngay tại Sân bay Sydney khi anh trở về nhà cùng cha sau khi quay chương trình truyền hình thực tế I'm A Celebrity...Get Me Out Of Here ở Nam Phi vào đầu năm ngoái.

Dù vậy, cảnh sát đã hủy bỏ cáo buộc đối với Garside tại tòa án Sydney sau khi luật sư của võ sĩ này đưa ra bằng chứng video cho thấy chính bạn gái của thân chủ mình mới là bên có hành vi bạo lực gia đình trong vụ việc xảy ra hồi tháng 3 năm ngoái.

Harry Garside bị cảnh sát bắt giam khi bị cáo buộc hành hung bạn gái (Ảnh: Getty).

Dù vậy luật sư đã đưa bằng chứng chứng minh Garside mới là nạn nhân của bạn gái cũ của anh (Ảnh: Getty).

Garside đã kiên định khẳng định mình vô tội trong suốt quá trình bị bắt giam và thẩm vấn. Bạn gái cũ của Garside sau đó đã bị bắt tại nhà ở Bellevue Hill vào tháng 7/2023 và bị buộc tội hành hung, đe dọa người yêu.

'Tôi cảm thấy như mình đã biến thành một người khác vào năm ngoái. Đó thực sự là một khoảnh khắc giúp tôi trưởng thành hơn", Garside chia sẻ trong chương trình Neil Mitchell Asks Why về thời gian bị bắt giam đầy kinh hãi.

"Tôi chưa bao giờ có ý định tự tử nhiều như vậy trong đời kể từ lúc bị cáo buộc bạo lực gia đình. Là người của công chúng, vụ việc khiến tôi bị sốc dù tôi vẫn tự động viên là mình sẽ ổn và sớm vượt qua chuyện này.

Nhưng tôi luôn bị ám ảnh về cái chết. Lý do duy nhất tôi không tự tử là vì mẹ tôi. Tôi chỉ nhớ mình đã nghĩ mình sẽ ích kỷ biết bao nếu tự tử vì điều này. Tôi thực sự đấu tranh rất nhiều, tôi đã định đâm vào đầu xe tự tử.

Tôi ghét nhớ lại những thứ này. Tôi định làm điều gì đó ngu ngốc và tôi cứ nhắc nhở bản thân về những gì mẹ tôi đã khuyên nhủ", Garside chia sẻ.

Garside từng giành huy chương đồng tại Olympic Tokyo năm 2021. Sau khi trải qua vụ việc tồi tệ, anh đang hướng tới mục tiêu giành huy chương vàng Olympic đầu tiên cho Australia ở môn quyền anh tại Olympic Paris 2024.