Võ sĩ Nhu thuật người Brazil giành đai vô địch MMA Championship

Ở hạng 60kg nam, chức vô địch giải võ thuật tự do MMA Championship 2023 do Nguyễn Trần Duy Nhất để lại được quyết định bằng trận so găng giữa tay đấm người Brazil Robson De Oliveira Soares và Bùi Trường Sinh tối 9/12 tại Cung thể thao Quần Ngựa (Hà Nội).

Robson De Oliveira Soares thắng Bùi Trường Sinh bằng tính điểm (Ảnh: Nam Phương).

Sau thắng lợi tính điểm Phan Huy Hoàng hồi tháng 8, Robson nhảy một mạch lên vị trí thứ hạng nhất. Võ sĩ người Brazil cũng là người sở hữu đai đen tam đẳng bộ môn Nhu thuật Brazil.

Phía đối diện, Trường Sinh có được vị trí thứ hạng 3 sau chiến thắng knock-out Lê Văn Tuần hồi tháng 5. Trước đó ở mùa giải Lion Championship 2022, võ sĩ sinh năm 1998 này đã đi tới vòng tứ kết.

Ngay sau hiệu lệnh bắt đầu, Robson lập tức áp sát, trận đấu được đưa về vị trí đánh nằm ngay phút đầu tiên hiệp 1. Sau nỗ lực thực hiện kỹ thuật bẻ vai Kimura không thành công, diễn biến sau đó, võ sĩ người Brazil hai lần chuyển sang kiểm soát thành công lưng của Trường Sinh.

Robson De Oliveira Soares ăn mừng chức vô địch hạng 60kg nam (Ảnh: Nam Phương).

Thời điểm 4 phút 38 giây, Robson thực hiện kỹ thuật bẻ tay (Armbar) buộc đối thủ phải ra hiệu dừng trận đấu. Robson De Oliveira Soares trở thành nhà vô địch hạng 60kg nam Lion MMA Championship bằng chiến thắng tính điểm.