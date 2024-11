VinClub Golf 2024 tìm ra chủ nhân 2 tấm vé tấm vé nghỉ dưỡng tại Australia

Giải golf có quy mô hàng đầu miền Bắc

Trưa 14/11, 280 vận động viên chơi golf (golfer) đã bước vào vòng đấu loại đầu tiên của giải VinClub Golf 2024, diễn ra tại Vinpearl Golf Hải Phòng trên đảo Vũ Yên.

Vòng loại đầu tiên của VinClub Golf 2024 tại Hải Phòng quy tụ 280 golfer.

Theo ông Nguyễn Thái Dương - HLV trưởng đội tuyển Golf Việt Nam tại SEA Games 31, cố vấn chuyên môn, Phó ban tổ chức giải - với sự tham gia của gần 300 Golfers, đây là giải đấu hàng đầu ở miền Bắc về quy mô.

"Vingroup, Vinpearl, VinFast đều là những đơn vị đối tác lớn của Golf Việt Nam, đã tài trợ, đồng hành với golf rất nhiều từ các giải quốc gia đến giải trẻ. Trong khi đó, sân Vinpearl Golf ở Vũ Yên cũng mang lại trải nghiệm ấn tượng cho người chơi. VinClub Golf 2024 không chỉ mang thêm một sân chơi chất lượng cho thể thao Việt Nam, cho golf Việt Nam mà còn mở ra cơ hội để mọi người cùng chia sẻ và giao lưu", ông Dương chia sẻ thêm.

VinClub Golf 2024 mang đến sân chơi chất lượng về chuyên môn, đồng thời mở ra cơ hội kết nối giữa các thành viên tinh hoa

Trước giờ chính thức khai màn giải đấu, các vận động viên đã được làm quen với sân tập và trải nghiệm Golf Clinic "Chinh phục Green - sân Vinpearl Golf Hải Phòng", tham gia minigame tập dượt. Nhờ vậy, 280 golf thủ đều nhập cuộc tự tin, thi đấu trên 2 sân Marsh (sân Đầm lầy) và sân Lake (sân Hồ). Các tay golf đặc biệt quan tâm tới hố 8 sân Marsh và hố 5 sân Lake, vì đây là các hố tính HIO. Tuy nhiên, việc đạt được HIO không chỉ đòi hỏi kỹ năng mà còn cần đến may mắn - điều mà ngay cả các tay golf chuyên nghiệp đôi khi cũng không có được.

Sau hơn 6 tiếng cạnh tranh quyết liệt, 2 giải thưởng Best Gross, mỗi giải gồm cúp và quà tặng hiện vật trị giá 15 triệu đồng, chuyến nghỉ dưỡng golf tại sân Cape Wickham Golf Links trị giá 150 triệu đồng, cặp vé khứ hồi hành trình Vietnam - Australia của Vietnam Airlines, chuyến du thuyền 5 sao trên vịnh Hạ Long hoặc TPHCM trị giá 50 triệu đồng của VietYatch cùng voucher làm răng 60 triệu đồng đã thuộc về hai tay golf Đặng Quốc Lịch (78 gậy, sân Lake) và Phạm Vinh Quang (80 gậy, sân Marsh).

Các giải thưởng giá trị của vòng loại miền Bắc đã tìm thấy chủ

Các giải kỹ thuật (gồm giải Nearest to the pin - phát bóng gần cờ nhất - và giải Longest drive - cú đánh bóng xa nhất) với phần thưởng hiện vật trị giá 40 đến 60 triệu đồng, và các giải nhất, nhì, ba của các bảng cũng đã tìm được chủ.

Xuất sắc giành được giải Nhì bảng Nữ, chị Phan Thị Nhung (Hải Phòng) hào hứng chia sẻ: "Không có từ gì diễn tả được với một ngày nhiều cảm xúc thế này, đi từ mừng vui đến hạnh phúc, từ niềm vui nhỏ khi được giao lưu gắn kết mọi người, đến niềm vui lớn vỡ òa khi biết mình may mắn có giải trong cuộc thi ngày hôm nay. Đây cũng là lần đầu tiên Nhung tham gia một giải golf lớn thế này ở Hải Phòng. Cảm ơn Vingroup và VinClub đã mang lại một sự kiện tuyệt vời và ý nghĩa".

Không dừng lại ở một giải đấu đơn thuần, VinClub Golf 2024 tại Hải Phòng còn mang đến những trải nghiệm đặc quyền, khó quên cho các vận động viên với tour tham quan Nhà máy VinFast và Học viện Ngựa Hoàng gia, khu đô thị mới Vinhomes Royal Island trên đảo Vũ Yên.

Các golfers đã có cơ hội thăm quan nhà máy, lái thử xe điện VinFast, hiểu hơn về hành trình chuyển đổi xanh

Chị Trần Thị Hoàng Loan (Hà Nội) chia sẻ biết đến giải đấu qua tin tức trên app VinClub - Chương trình Khách hàng thân thiết của Vingroup."Tôi được thăm quan nhà máy VinFast, lái thử xe điện, tìm hiểu về bộ môn cưỡi ngựa hoàng gia và trải nghiệm nhịp sống sôi động tại Vinhomes Royal Island, làm quen với rất nhiều anh chị ở TP.HCM và Quảng Ninh. Hơn nữa, các vận động viên cũng được đón tiếp chu đáo với bộ quà mừng trao tận phòng, bảng led chào mừng tên từng khách,… Sau giờ đấu lại được massage phục hồi. Đây thực sự là trải nghiệm mới mẻ và khó quên", nữ khách hàng cho hay.

Vòng loại phía Nam sẽ diễn ra tại Vinpeal Golf Phú Quốc

Ngày 21/11 tới đây, VinClub Golf 2024 sẽ tiếp tục diễn ra vòng loại phía Nam tại Vinpeal Golf Phú Quốc. Tương tự như giải Hải Phòng, vòng đấu này cũng có cơ cấu giải thưởng hấp dẫn gồm: Giải thưởng chính có Best Gross với hiện vật trị giá 15 triệu và chuyến nghỉ dưỡng golf tại Cape Wickham Golf Link (Australia) trị giá 150 triệu đồng, cúp và tiền mặt cho giải nhất, nhì, ba các bảng. Giải kỹ thuật gồm: HIO tính tại hố 8 với phần thưởng là xe ô tô VinFast VF 9 và thẻ membership 10 năm tại Vinpearl Golf Phú Quốc trị giá 450 triệu đồng, và các giải nhất, nhì, ba bảng, Nearest to the pin, Longest drive.

Những trải nghiệm và thử thách đỉnh cao đang đón chờ các golfers ở vòng loại miền Nam, diễn ra tại Vinpearl Golf Phú Quốc

Các golfers cũng sẽ được thử thách kỹ năng tại Vinpearl Golf Phú Quốc - sân được xây dựng theo mô hình sân golf biển, tận dụng tối đa cảnh quan biển xen lẫn rừng nguyên sinh, địa hình và độ dốc đa dạng, các fairway (khoảng sân mịn) uốn lượn nhấp nhô.

Với thành công từ vòng đấu loại tại Hải Phòng, ban tổ chức cho biết các trải nghiệm tại Phú Quốc sẽ thú vị và hấp dẫn hơn nữa. Bên cạnh đó, mục tiêu của ban tổ chức không chỉ tổ chức một giải đấu thể thao, mà còn tạo sân chơi cho các thành viên giao lưu, kết nối, để cùng hội viên Diamond gây dựng một cộng đồng tinh hoa gắn kết.

Anh Vũ Tiến Trọng - golfer tham dự VinClub Golf 2024 - chia sẻ: "VinClub Golf 2024 là một sân chơi giao lưu tuyệt vời, đẳng cấp của Vingroup. Vợ chồng tôi đã có thêm những người bạn chung niềm đam mê thể thao, bất động sản và đã cùng hẹn nhau gặp gỡ tại các sự kiện tiếp theo của VinClub. Vingroup luôn biết cách làm gì để khách hàng hài lòng và đó cũng chính là cảm xúc hiện tại của chúng tôi khi đến với giải đấu này".

VinClub Golf 2024 khu vực vòng loại miền Nam sẽ diễn ra tại Vinpearl Golf Phú Quốc ngày 21 và 22/11, dự kiến sẽ thu hút gần 200 Golfers tham gia thi đấu, đăng ký tham dự tại: VinClub Golf 2024.

Chính thức mở cổng đăng ký từ tháng 10, đến nay, VinClub Golf 2024 đã thu hút hơn 1.500 golfers đăng ký tham gia, hứa hẹn là một giải đấu bùng nổ, góp phần kết nối và xây dựng cộng đồng bền vững tại Việt Nam.