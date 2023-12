Ngày 6/12, Viettel Telecom đã công bố bản quyền phát sóng Euro 2024 thuộc về TV360. Theo đó, TV360 đạt được thỏa thuận chính thức sở hữu bản quyền UEFA Euro 2024.

Đơn vị này độc quyền toàn bộ quyền khai thác phát sóng và truyền thông giải đấu trên tất cả các hạ tầng truyền hình, mạng xã hội trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam.

Các bảng đấu của Euro 2024 (Ảnh: UEFA).

Giá trị hợp đồng được các bên giữ kín, tuy nhiên phía Viettel Telecom khẳng định người hâm mộ có thể sử dụng gói "rẻ chưa từng có", với khoảng 50.000 đồng/tháng cho toàn bộ các trận đấu tại Euro 2024.

Về vấn đề chia sẻ bản quyền với các đơn vị truyền hình, báo chí, đơn vị sở hữu bản quyền tại Việt Nam cho biết sẽ có cuộc làm việc riêng về vấn đề này trước khi giải đấu diễn ra.

Giám đốc Marketing của Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA), ông Guy Laurent Epstein gửi lời chúc mừng cho người hâm mộ Việt Nam: "Người hâm mộ Việt Nam có thể thưởng thức trọn vẹn các giải đấu vòng loại châu Âu, UEFA Nations League trong 6 năm liên tiếp (2023-2028), đặc biệt là vòng chung kết UEFA Euro 2024 với chất lượng cao nhất".

Việt Nam chính thức sở hữu bản quyền Euro 2024 (Ảnh: Cẩm Thủy).

Euro 2024 diễn ra từ ngày 14/6 đến 14/7 năm 2024 tại Đức. Giải vô địch bóng đá châu Âu lần thứ 17 này quy tụ 24 đội bóng, được chia làm 6 bảng, mỗi bảng 4 đội thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm. Tương tự Euro 2020, hai đội đứng đầu mỗi bảng và 4 đội thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành vé vào vòng đấu loại trực tiếp.

Hiện mới chỉ xác định được 21 đại diện tham dự vòng chung kết, 3 suất còn lại còn phải chờ các trận play-off dự kiến tổ chức vào hạ tuần tháng 3/2024. Vòng play-off này có 12 đội tham dự, được chia làm 3 nhánh để xác định 3 đội giành vé thông qua thi đấu loại trực tiếp.

Nhánh A: Ba Lan vs Estonia - Wales vs Phần Lan

Nhánh B: Israel vs Iceland - Bosnia vs Ukraine

Nhánh C: Georgia vs Luxembourg - Hy Lạp vs Kazakhstan

Tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức trong buổi lễ công bố bản quyền Euro 2024 (Ảnh: Cẩm Thủy).

Kết quả bốc thăm đưa ba ông lớn Italy, Tây Ban Nha và Croatia vào chung bảng B cùng với Albania. Tại bảng A, chủ nhà Đức tương đối dễ thở với các đối thủ Scotland, Hungary và Thụy Sĩ. Tương tự kình địch Die Mannschaft, đội tuyển Anh nằm ở bảng C cùng các đối thủ khá nhẹ nhàng là Đan Mạch, Serbia và Slovenia.

Trong khi đó, bảng D là bảng đấu khó đoán chỉ sau bảng C "tử thần", với sự hiện diện của Pháp, Hà Lan, Áo cùng đội thắng play-off nhánh A. Đội tuyển Bỉ nằm ở bảng E với Slovakia, Romania cùng đội thắng ở play-off nhánh B. Bồ Đào Nha đụng độ Thổ Nhĩ Kỳ, CH Séc cùng đội thắng play-off nhánh C tại bảng F.

Ông Cao Anh Sơn - Tổng Giám đốc Viettel Telecom chia sẻ, TV360 được ra đời từ khát vọng xây dựng một ứng dụng truyền hình giải trí của người Việt mang tính dẫn dắt. Việc chiếm thị phần số một trong cả hai lĩnh vực viễn thông và truyền hình số cho thấy Viettel đã và đang tiên phong, làm chủ nền tảng hạ tầng số sẵn sàng phục vụ chuyển đổi số quốc gia.