Vì sao Tây Ban Nha gạch tên dàn sao Real Madrid khỏi World Cup?

Real Madrid là CLB giàu thành tích nhất trong lịch sử bóng đá Tây Ban Nha. Tuy nhiên, ở World Cup 2026, đội tuyển xứ bò tót không triệu tập bất kỳ thành viên nào của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha.

Real Madrid không có bất kỳ cầu thủ nào lên tập trung đội tuyển Tây Ban Nha tham dự World Cup 2026 (Ảnh: Getty).

Tờ The Athletic đã gọi quyết định của HLV De la Fuente là “cú sốc lớn”. Thống kê cho thấy, đây là lần đầu tiên kể từ World Cup 1934, các thành viên của Real Madrid sạch bóng ở đội tuyển quốc gia tham dự giải đấu bóng đá lớn nhất hành tinh.

Trong khi đó, Barcelona có tới 8 thành viên góp mặt ở đội tuyển Tây Ban Nha. Những CLB khác như Atletico Madrid, Athletic Bilbao, Real Sociedad, Celta Vigo và Osasuna cũng đóng góp thành viên.

Thậm chí, các CLB ở Anh như Arsenal, Man City, Crystal Palace, Chelsea cũng đều có thành viên lên hội quân ở đội tuyển Tây Ban Nha. Tình hình tương tự xảy ra ở các CLB PSG (Pháp) hay Leverkusen (Đức).

Cầu thủ Real Madrid gần nhất có cơ hội khoác áo đội tuyển Tây Ban Nha là Dean Huijsen, người cách đây 12 tháng tưởng chừng cầm chắc cơ hội khoác áo La Roja khi thể hiện phong độ chói sáng trong màu áo Bournemouth. Tuy nhiên, kể từ khi gia nhập Real Madrid với giá 50 triệu bảng, Dean Huijsen có dấu hiệu sa sút. Vì vậy, HLV De la Fuente quyết định tin tưởng hai trung vệ khác là Pau Cubarsi (Barcelona) và Marc Pubill (Atletico Madrid).

Dean Huijsen, cầu thủ có khả năng lên tuyển nhất của Real Madrid, đã bị HLV De le Fuente gạch tên (Ảnh: Getty).

Ở Euro 2024, hậu vệ phải Dani Carvajal của Real Madrid là đội phó trong chiến tích vô địch châu Âu của đội tuyển Tây Ban Nha. Tuy nhiên, cầu thủ 34 tuổi này không được triệu tập ở World Cup 2026 vì chấn thương và sa sút phong độ. Anh thậm chí còn không có tên trong danh sách sơ bộ gồm 55 cầu thủ được HLV De la Fuente công bố trước đó. Dani Carvajal cũng không còn là thành viên của Real Madrid sau mùa giải này khi hết hạn hợp đồng.

Các thành viên khác của Real Madrid như hậu vệ trái Fran Garcia hay trung vệ Raul Asencio cũng không quá nổi bật. Garca từng có hai lần được triệu tập lên đội tuyển quốc gia nhưng không xuất hiện kể từ tháng 10/2023. Asencio cũng không có tên từ tháng 3/2025.

Tiền đạo Gonzalo Garcia, người đã ghi 7 bàn trong 6 trận khoác áo U21 Tây Ban Nha, tỏ ra quá non nớt để nhận được cơ hội từ HLV De le Fuente. Một gương mặt khác là hậu vệ Alvaro Carreras (23 tuổi) cũng không mang tới sự tin tưởng dù từng tỏa sáng ở đội trẻ Tây Ban Nha.

Thực tế, ba cầu thủ Huijsen, Carreras và Garcia từng được HLV Xabi Alonso ưu ái, trao khá nhiều cơ hội. Tuy nhiên, sau khi chiến lược gia người Tây Ban Nha bị sa thải vào tháng 1, họ không còn được ra sân thường xuyên dưới thời HLV Arbeloa.

Việc Real Madrid trải qua hai mùa giải liên tiếp không giành được danh hiệu lớn nào cũng góp phần khiến các thành viên của đội bóng này không nhận được đánh giá cao từ HLV De la Fuente.

Ngay cả gương mặt sáng giá của bóng đá Anh là Trent Alexander-Arnold vừa mới bị HLV Thomas Tuchel gạch tên khỏi danh sách “Tam Sư” tham dự World Cup.

Real Madrid vẫn là những trụ cột ở đội tuyển quốc gia như Kylian Mbappe và Aurelien Tchouameni (Pháp), Vinicius Junior (Brazil), Jude Bellingham (Anh), Arda Guler (Thổ Nhĩ Kỳ), Federico Valverde (Uruguay) hay Brahim Diaz (Morocco) nhưng hầu hết các gương mặt kể trên cũng trải qua mùa giải không thành công.

Đội tuyển Tây Ban Nha không còn cần niềm cảm hứng từ Real Madrid (Ảnh: Getty).

Trong khi đó, lò La Masia của Barcelona vẫn phát huy tác dụng khi sản sinh ra nhiều ngôi sao sáng giá như Cubarsi, Gavi, Lamine Yamal. Ngoài ra, Los Blaugrana cũng ưu tiên mua tài năng trẻ bản địa như Pedri, Joan Garcia, Ferran Torres, Dani Olmo. Về cơ bản, họ vẫn là nòng cốt của đội tuyển Tây Ban Nha.

Ở giai đoạn vàng của bóng đá Tây Ban Nha (2008-2012), Barcelona đóng góp nhiều cầu thủ quan trọng như Xavi, Andres Iniesta, Sergio Busquets, Gerard Pique và Carles Puyol. Tuy nhiên, Real Madrid cũng không lép vế với Iker Casillas, Sergio Ramos, Xabi Alonso và Arbeloa.

Sự kết hợp giữa tinh hoa của phong cách Catalunya và tinh thần kiên cường của các thành viên Real Madrid là yếu tố dẫn tới thành công của đội tuyển Tây Ban Nha. Nhưng giờ đây, La Roja đã mất đi “một nửa linh hồn” khi không còn thành viên của Real Madrid. Liệu chăng, họ có thể thành công theo “công thức mới”?