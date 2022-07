Văn Toàn lại ghi bàn, HA Gia Lai đánh bại CLB Thanh Hóa

3 chiến thắng liên tục trước đó giúp cho HA Gia Lai đầy tự tin khi đối đầu với Thanh Hóa, nhất là khi đội bóng của bầu Đức được chơi trên sân nhà ở vòng 9.

Bất chấp việc không có sự phục vụ của hậu vệ cánh phải Vũ Văn Thanh, HA Gia Lai vẫn mạnh hơn so với đối thủ, do vừa có sự bổ sung trung vệ người Hàn Quốc An Sae Hee.

Xuân Trường ghi bàn mở tỷ số cho HA Gia Lai (Ảnh: HA Gia Lai FC).

Trên hàng tấn công, bộ ba Minh Vương, Văn Toàn và Washington Brandao vẫn được đặt niềm tin trong bối cảnh Công Phượng chấn thương. Hỗ trợ cho các cầu thủ này là bộ đôi tiền vệ trung tâm Tuấn Anh, Xuân Trường.

Chủ động chơi tấn công ngay từ đầu, HA Gia Lai sớm có bàn mở tỷ số ngay phút 23. Trong tình huống này, Văn Toàn lao nhanh vào khu vực 16m50 của đội Thanh Hóa, khiến hậu vệ đội khách bất ngờ, trước khi hấp tấp kéo ngã cầu thủ của HA Gia Lai, và trọng tài Lê Vũ Linh cho đội chủ nhà hưởng phạt đền.

Từ chấm 11m, Lương Xuân Trường đánh bại thủ môn Nguyễn Thanh Diệp bên phía Thanh Hóa, ghi bàn giúp HA Gia Lai dẫn trước 1-0.

Sau bàn thắng vừa nêu, đoàn quân của HLV Kiatisuk Senamuang càng thêm hưng phấn. Họ phối hợp rất ăn ý và tấn công rất sắc nét, trong khi bên phía Thanh Hóa, đội bóng xứ Thanh khá bế tắc, không tạo đủ áp lực cần thiết để buộc HA Gia Lai lộ các khoảng trống trong phòng ngự.

Văn Toàn lại ghi bàn giúp HA Gia Lai có chiến thắng tiếp theo tại V-League (Ảnh: HA Gia Lai FC).

Ngay đầu hiệp 2, HA Gia Lai nhân đôi cách biệt từ một pha xử lý đầy tinh tế của 2 cầu thủ Hồng Duy và Văn Toàn. Phút 50, nhận đường chuyền của đồng đội từ phần sân nhà, Hồng Duy xoay người và thực hiện pha tăng tốc xé gió bên cánh trái.

Đường chuyền ngang của cầu thủ này cực kỳ khó chịu khiến hàng thủ của Thanh Hóa bị sửa lưng, trước khi Văn Toàn có một tình huống tăng tốc khác, lao qua hậu vệ của đội bóng xứ Thanh lúc này đang mất phương hướng, rồi đệm bóng cận thành vào lưới, ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 cho HA Gia Lai.

Trong những phút còn lại, đội bóng của HLV Ljubo Petrovic (người Serbia) chơi đầy nỗ lực. Họ có cơ hội rút ngắn khoảng cách tỷ số ở phút 85, nhưng cầu thủ vào sân từ băng ghế dự bị Nguyễn Hữu Dũng lại sút không chính xác từ một vị trí thuận lợi.

Thắng chung cuộc 2-0, HA Gia Lai có chiến thắng thứ 4 liên tiếp tại Night Wolf V-League 2022. Đội bóng của bầu Đức hiện có 16 điểm sau 9 trận và đã ở rất gần với ngôi đầu bảng của giải đấu này.