Văn Quyết bình luận về tình huống va chạm quyết liệt với Văn Hậu

Tiền đạo Nguyễn Văn Quyết trở thành người hùng của CLB Hà Nội khi tỏa sáng với cú đúp đánh bại CLB Công An Hà Nội 2-0 ở vòng 2 V-League 2023. Đánh giá về trận đấu, thủ quân đội đương kim vô địch V-League nói: "Hôm nay là một trận đấu rất xúc động đối với tôi.

Văn Quyết và Văn Hậu có nhiều tình huống va chạm trong trận đấu trên sân Hàng Đẫy (Ảnh: Mạnh Quân).

Chiến thắng này chính là nỗ lực của toàn đội nhưng tôi nghĩ là may mắn nhiều hơn. Ngày hôm nay chúng tôi đã có sự tập trung. Xin cảm ơn tất cả khán giả đã tới sân. Một bầu không khí ở Thủ đô rất náo nhiệt".

"Bản thân tôi cũng cảm thấy ghen tị khi chứng kiến khán giả tới sân cổ vũ. Rất vui và đồng thời xin chúc mừng CLB Hà Nội đã có một trận thắng thuyết phục", Văn Quyết nói thêm.

"Với tư cách là một cầu thủ, bản thân tôi và anh em luôn tập trung vào trận đấu. Và ngày hôm nay tôi rất vui khi khán giả tới sân đông ủng hộ hết mình. Đây là một trận thắng rất thuyết phục.

Như tôi đã chia sẻ, đã lâu rồi bầu không khí bóng đá ở thủ đô mới náo nhiệt như ngày hôm nay. Tôi muốn gửi lời chúc mừng tới đội Công An Hà Nội khi họ quay trở lại V-League.

Đây là đội bóng có rất nhiều các tuyển thủ, chơi rất quyết tâm và đặc biệt luôn nhận được sự ủng hộ từ các cổ động viên trung thành", Văn Quyết chia sẻ sau trận đấu ở vòng 2 Night Wolf V-League 2023.

Văn Quyết đánh giá cao năng lực của đồng đội cũ Văn Hậu (Ảnh: Mạnh Quân).

Trong trận đấu, Văn Quyết có một số tình huống va chạm nảy lửa với Đoàn Văn Hậu. Dù vậy, thủ quân CLB Hà Nội vẫn đánh giá cao đàn em: "Đối với tôi, Hậu như một người em út. Chúng tôi va chạm trên sân cũng chỉ là vì màu cờ sắc áo. Hậu rất nỗ lực và đã đóng góp cho bóng đá Hà Nội rất nhiều.

Năm nay Văn Hậu đã chuyển sang màu áo mới thì cậu ấy cũng rất nỗ lực. CLB Công An Hà Nội không được may mắn còn chúng tôi đã giành được sự may mắn ấy để đánh bại họ".