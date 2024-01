Ứng cử viên Iran thị uy sức mạnh trước Palestine, UAE thắng dễ Hong Kong

Lượt trận đầu tiên bảng C chứng kiến sức mạnh của Iran, một trong những ứng cử viên vô địch hàng đầu cho ngôi vô địch của giải năm nay.

Trước Palestine, Iran chỉ mất 1 phút 8 giây để có bàn thắng mở tỷ số. Trong tình huống này, bóng được chuyền sệt từ cánh trái vào trung lộ, Saman Ghoddos bật tường một chạm cho Karim Ansarifard kết thúc từ cự ly gần, ghi bàn giúp Iran dẫn trước 1-0.

Iran thắng đậm Palestine trong trận ra quân (Ảnh: AFC).

Chưa hết choáng váng sau bàn thua vừa nêu, Palestine nhận tiếp bàn thua thứ hai. Phút 11, hậu vệ Shojae Khalilzadeh bên phía Iran lên tham gia tấn công, anh thoát ra phía sau hàng phòng ngự Palestine, đệm bóng từ khoảng 4m, ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 cho Iran.

Đến phút 37, đội bóng từng 3 lần vô địch châu Á có tiếp bàn thắng thứ 3. Alireza Jahanbakhsh đi bóng lắt léo trước hàng thủ Palestine, trước khi anh chuyền dọn cỗ cho đồng đội Mehdi Ghayedi.

Từ khoảng 18m, Mehdi Ghayedi sút bóng khéo léo vào góc xa, đánh bại thủ môn Rami Hamadeh bên phía Palestine, nâng tỷ số lên 3-0 cho Iran.

Palestine chỉ có một bàn danh dự (Ảnh: AFC).

Phải đến phút bù giờ cuối cùng của hiệp một, phút bù giờ thứ 6, Palestine mới tìm thấy bàn thắng danh dự. Trong pha bóng này, hậu vệ đội Iran trong nỗ lực phá bóng lại đưa bóng đến ngay vị trí của tiền đạo Tamer Seyam của Palestine.

Cú đánh đầu từ ngay trước vạch 5m50 của Tamer Seyam đưa bóng vào lưới Iran, thu ngắn cách biệt xuống còn 1-3 cho Palestine.

Sang hiệp hai, Iran ghi thêm một bàn thắng nữa, từ pha đệm bóng cận thành của cầu thủ đang khoác áo CLB AS Roma (Italy) Sardar Azmoun ở phút 54, qua đó ấn định chiến thắng 4-1.

Ở cặp đấu khác thuộc bảng C, UAE thắng dễ Hong Kong (Trung Quốc) 3-1. Những người ghi bàn cho đội bóng Tây Á gồm Sultan Adil ở phút 34 từ chấm phạt đền, Zayed Sultan ở phút 53 và Yahya Al-Ghassani ở phút bù giờ thứ 6 của hiệp hai, cũng từ chấm phạt đền.

Bàn gỡ duy nhất của Hong Kong trong trận đấu này thuộc về Philip Chan Siu Kwan ở phút 49.

Hiện tại, Iran dẫn đầu bảng C sau lượt trận đầu với 3 điểm. UAE cũng có 3 điểm, nhưng xếp nhì bảng, do kém Iran chỉ số phụ. Hai vị trí cuối bảng C thuộc về Hong Kong và Palestine. Hai đội này chưa có điểm nào.