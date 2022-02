U23 Việt Nam chỉ bị loại nếu thua U23 Thái Lan với tỷ số không tưởng

Trong trận đấu ở lượt cuối cùng bảng A giải U23 Đông Nam Á, chủ nhà U23 Campuchia đã bất ngờ hứng chịu thất bại với tỷ số 0-1 trước U23 Timor Leste. Với kết quả này, U23 Timor Leste đã gây sốc khi giành tấm vé đi tiếp ở bảng A với vị trí dẫn đầu khi có được 7 điểm sau 3 trận đấu.

Cánh cửa đi tiếp của U23 Việt Nam ở giải U23 Đông Nam Á là rất rộng.

Trong khi đó, U23 Campuchia đang đứng trước nguy cơ bị loại rất lớn. Đội bóng này chỉ kết thúc ở vị trí thứ hai bảng A với 6 điểm. Mặc dù một trong hai đội xếp nhì bảng (bảng A, C) có thành tích tốt nhất vẫn có vé đi tiếp nhưng khả năng đội bóng xứ Chùa tháp lọt vào bán kết là rất thấp.

Theo quy định của Ban tổ chức, ở bảng A, kết quả của đội nhì bảng với đội cuối bảng sẽ không được xét tới khi so sánh với đội thứ nhì bảng C (bảng đấu của U23 Việt Nam) bởi bảng A có tới 4 đội góp mặt. Do đó, thành tích của U23 Campuchia trong bảng xếp hạng các đội nhì bảng là 3 điểm (hiệu số bàn thắng thua là 1-1).

Chính điều này đã giúp U23 Việt Nam mở toang cánh cửa đi tiếp ở giải U23 Đông Nam Á. Chiến thắng 7-0 trước U23 Singapore cách đây ít ngày đã giúp đoàn quân của HLV Đinh Thế Nam có được lợi thế lớn.

Trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Thái Lan sẽ quyết định ngôi đầu bảng C.

Chỉ có một kịch bản U23 Việt Nam bị loại là thua với cách biệt từ 8 bàn trở lên trước U23 Thái Lan trong trận đấu vào ngày 22/2. Đó gần như là kịch bản không tưởng. Bởi nếu thất bại với ít hơn cách biệt ấy, U23 Việt Nam vẫn đi tiếp và hơn U23 Campuchia trong việc xét đội nhì bảng.

Bên cạnh đó, U23 Campuchia có thể hy vọng vào kịch bản khác "dễ thở" hơn. Đó là việc U23 Việt Nam giành chiến thắng với cách biệt 3 bàn trước U23 Thái Lan. Hiện tại, đội bóng xứ Chùa vàng đang có hiệu số bàn thắng bại +2 sau chiến thắng 3-1 trước U23 Singapore.

U23 Việt Nam đang dẫn đầu bảng C khi có cùng 3 điểm như U23 Thái Lan. Do đó, chúng ta có thể tự quyết ở lượt đấu cuối. Trong trường hợp không thua trước U23 Thái Lan, U23 Việt Nam sẽ đứng đầu bảng và chạm trán với U23 Timor Leste ở vòng bán kết. Còn nếu nhì bảng, đội bóng của HLV Đinh Thế Nam sẽ gặp đội đầu bảng B là U23 Lào hoặc U23 Malaysia.

Trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Thái Lan sẽ diễn ra vào lúc 19h00 ngày 22/2.