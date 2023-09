U23 Guam thủ hòa khó tin trước U23 Singapore

U23 Guam là đội bóng yếu nhất bảng C vòng loại U23 châu Á 2024. Không ngạc nhiên khi Singapore là đội chiếm ưu thế trong trận đấu diễn ra trên sân Việt Trì (Phú Thọ) chiều nay (9/9). Đội bóng đảo quốc sư tử tạo ra rất nhiều cơ hội ghi bàn, nhưng họ tận dụng không tốt.

U23 Singapore có trận đấu nhạt nhòa trước U23 Guam (Ảnh: Minh Quân).

Mãi đến phút 62, Singapore mới tìm thấy bàn mở tỷ số từ chấm 11m. Farhan Zulkifli thực hiện thành công, đánh lừa được thủ môn đội U23 Guam, ghi bàn giúp U23 Singapore dẫn trước 1-0.

Sau bàn thắng này, ưu thế trên sân vẫn nghiêng về phía U23 Singapore. Đội bóng trẻ đến từ đảo quốc sư tử tiếp tục tạo ra nhiều cơ hội, nhưng họ vẫn không tận dụng thành công.

Sự phung phí và chủ quan của U23 Singapore đã phải trả giá. Phút 90, Guam bất ngờ có bàn san bằng tỷ số theo một kịch bản khó tin.

Guam cầm hòa khó tin U23 Singapore (Ảnh: Minh Quân).

Trong pha bóng này, dù có rất đông cầu thủ Singapore trong khu vực 16m50 của đội nhà, nhưng không ai theo kèm cầu thủ Guam, để cầu thủ này thoải mái đánh đầu hạ thủ môn Aizil Yazid bên phía Singapore từ khoảng 12 mét, gỡ hòa 1-1.

Kết quả hòa trước Singapore khiến cho Guam bỗng nhiên có hy vọng vượt qua vòng loại, ít nhất là về mặt lý thuyết.

Nếu U23 Việt Nam thắng U23 Yemen trong trận đấu muộn của lượt thứ hai bảng C diễn ra tối nay (9/9), sau đó Guam thắng tiếp Yemen vào ngày 12/9, Guam có thể giành vị trí nhì bảng C. Vị trí nhì bảng C đồng nghĩa với việc có hy vọng giành vé vớt.