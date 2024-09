U19 Indonesia thua liểng xiểng sau cơn địa chấn chiến thắng trước Argentina

U19 Indonesia đã làm nên cơn địa chấn ở giải giao hữu tại Hàn Quốc. Họ đã xuất sắc khuất phục U19 Argentina với tỷ số 2-1. Sau trận đấu đó, báo giới xứ Vạn đảo đã mạnh miệng khẳng định "U19 Indonesia đã dạy cho Argentina một bài học".

U19 Indonesia hứng chịu thất bại với tỷ số 0-3 trước U19 Hàn Quốc (Ảnh: Bola).

Thế nhưng, sau chiến thắng ấy, U19 Indonesia đã không thể gây bất ngờ trong hai trận đấu gặp U19 Thái Lan và U19 Hàn Quốc. Ở lượt trận thứ hai, đội bóng xứ Vạn đảo đã hứng chịu thất bại với tỷ số 0-2 trước U19 Thái Lan.

Tới hôm nay, U19 Indonesia đụng độ với chủ nhà U19 Hàn Quốc. Không có bất ngờ nào xảy ra khi đội bóng Đông Nam Á hứng chịu thất bại với tỷ số 0-3.

Đây là trận đấu mà U19 Indonesia lép vế toàn diện so với đối thủ. Cả ba bàn thắng của đội bóng xứ Kim Chi được thực hiện chóng vánh trong hiệp 1 bởi Shin Min Ha, Kim Tae Won và Hong Seo Kyun.

Trong hiệp 2, U19 Hàn Quốc chủ động chơi chậm nhưng họ vẫn tạo ra cơ hội ghi bàn rõ rệt. Nếu may mắn hơn, đội chủ nhà đã ghi thêm được hai bàn thắng vào lưới U19 Indonesia.

U19 Indonesia trải qua hành trình đầy quý giá ở giải giao hữu Seoul Earth On Us (Ảnh: Bola).

Như vậy, U19 Indonesia đã kết thúc giải giao hữu Seoul Earth On Us với vị trí cuối bảng. Họ có cùng 3 điểm như U19 Argentina và U19 Thái Lan nhưng xếp cuối cùng do kém hiệu số bàn thắng bại. U19 Hàn Quốc vô địch giải đấu này khi có 9 điểm.

Rõ ràng, hành trình ở giải giao hữu Seoul Earth On Us là trải nghiệm quý giá với U19 Indonesia. Họ đã trải qua những giây phút thăng hoa khi đánh bại Argentina nhưng rồi nhanh chóng rơi xuống vực sâu sau hai thất bại trước Thái Lan, Hàn Quốc và phải xếp cuối cùng trên bảng xếp hạng.