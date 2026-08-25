Tuyển Thái Lan thoải mái ở Mỹ Đình, HLV Hudson nhập cuộc đá bóng ma

Chiều 25/8, đội tuyển Thái Lan có buổi tập làm quen sân Mỹ Đình, chuẩn bị cho trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 gặp tuyển Việt Nam vào 20h tối mai (26/8).

Không khí buổi tập diễn ra khá thoải mái, dù đội khách đang đứng trước nhiệm vụ khó khăn sau thất bại 0-2 ở lượt đi.

HLV Anthony Hudson có mặt từ khá sớm để chuẩn bị các dụng cụ phục vụ buổi tập, đồng thời trực tiếp kiểm tra mặt sân Mỹ Đình. Sau ít phút chuẩn bị, các cầu thủ Thái Lan bước vào phần khởi động nhẹ.

Không khí trên sân khá vui vẻ. Các cầu thủ thực hiện những bài tập nhẹ trước khi chia đội đá bóng ma.

Đáng chú ý, HLV Anthony Hudson cũng trực tiếp tham gia cùng các học trò, tạo nên bầu không khí thoải mái trong toàn đội.

Trận chung kết lượt đi trên sân Rajamangala hôm 23/8 đã chứng kiến bất ngờ lớn khi Thái Lan để thua đội tuyển Việt Nam 0-2. Hai Long và Quang Hải lần lượt lập công, giúp đội bóng của HLV Kim Sang Sik tạo lợi thế rất lớn trước trận lượt về.

Thực tế, Thái Lan đã chơi tốt trong phần lớn thời gian hiệp 1 và tạo ra không ít cơ hội nguy hiểm. Tuy nhiên, sự thiếu chính xác ở những pha dứt điểm khiến đội chủ nhà không thể tìm được bàn thắng. Trong khi đó, tuyển Việt Nam tận dụng tốt cơ hội để giành chiến thắng 2-0.

Các cầu thủ Thái Lan tỏ ra thư giãn, liên tục tương tác vui vẻ trong suốt buổi tập.

Một gương mặt nhận được nhiều sự chú ý là Kawin Thamsatchanan. Cựu thủ thành tuyển Thái Lan hiện đảm nhiệm vai trò HLV thủ môn trong ban huấn luyện. Kawin từng có nhiều lần đối đầu tuyển Việt Nam trong sự nghiệp và sở hữu không ít kỷ niệm với bóng đá Việt Nam.

HLV Anthony Hudson khẳng định toàn đội sẽ chiến đấu hết mình trong 90 phút tái đấu với tuyển Việt Nam.