Báo Thái Lan chỉ ra thống kê khiến đội nhà khó vô địch ASEAN Cup 2026

"Thất bại trong trận chung kết lượt đi đã đẩy tuyển Thái Lan vào tình thế tuyệt vọng", tờ Siam Sport nhấn mạnh khi "Bầy voi chiến" chuẩn bị bước vào trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 với tuyển Việt Nam diễn ra trên sân Mỹ Đình lúc 20h ngày 26/8.

Đáng chú ý, tờ báo Thái Lan đã chỉ ra thống kê đáng buồn của đội nhà trước thềm trận tái đấu với tuyển Việt Nam và bi quan về viễn cảnh đoàn quân của HLV Anthony Hudson có thể lội ngược dòng trước "Rồng vàng" để giành chức vô địch.

HLV Kim Sang Sik và các cầu thủ tuyển Việt Nam đứng trước cơ hội lần thứ 4 giành chức vô địch ASEAN Cup (Ảnh: Mạnh Quân).

Theo đó, kể từ khi giải ASEAN Cup (tiền thân là AFF Cup) chuyển sang thể thức lượt đi và lượt về vào năm 2004, đội tuyển quốc gia Thái Lan đã 8 lần vào chung kết và 4 lần vô địch.

Tuy nhiên, trong những lần "Bầy voi chiến" để thua ở trận chung kết lượt đi, họ chỉ mới có thể lội ngược dòng và giành chức vô địch duy nhất một lần vào năm 2016 trước đối thủ Indonesia, còn lại thường chỉ về nhì.

Ở trận chung kết năm 2007, Thái Lan để thua Singapore ở lượt đi với tỷ số 1-2 và họ bị cầm hòa ở trận lượt về với tỷ số 1-1, qua đó chứng kiến đội bóng "đảo quốc Sư tử" giành ngôi vương.

Đến năm 2008, kịch bản này tiếp tục lặp lại khi tuyển Thái Lan để thua Việt Nam với tỷ số 1-2 ở trận chung kết lượt đi và cũng bị cầm hòa 1-1 ở trận lượt về, giúp "Rồng vàng" lần đầu tiên trong lịch sử đăng quang ngôi vương ASEAN Cup.

Năm 2012, Singapore khiến người Thái tiếp tục phải về nhì khi đánh bại đội bóng "xứ chùa Vàng" với tỷ số 3-1 ở trận chung kết lượt đi và để thua với tỷ số tối thiểu 0-1 ở trận chung kết lượt về, qua đó giành chiến thắng chung cuộc với tổng tỷ số 3-2.

Năm 2014, tuyển Thái Lan giành chiến thắng 2-0 trước Malaysia ở trận chung kết lượt đi trên sân nhà nhưng bất ngờ để thua 2-3 ở trận chung kết lượt về. Dù vậy "Bầy voi chiến" vẫn giành được chức vô địch với chiến thắng chung cuộc 4-3 sau hai lượt trận.

Tuyển Việt Nam nắm lợi thế lớn sau khi dẫn trước Thái Lan hai bàn trước trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 (Ảnh: Mạnh Quân).

Năm 2016, tuyển Thái Lan bất ngờ để thua tuyển Indonesia với tỷ số 1-2 ở trận chung kết lượt đi, nhưng đã thắng lại với tỷ số 2-0 ở trận chung kết lượt về để giành ngôi vương. Năm 2020, Thái Lan tiếp tục đăng quang khi thắng Indonesia 4-0 ở trận chung kết lượt đi và cầm hòa 2-2 ở trận chung kết lượt về trên sân nhà của đối thủ.

Năm 2022, Thái Lan và Việt Nam bất phân thắng bại ở trận chung kết lượt đi với tỷ số 1-1, nhưng họ đã giành chiến thắng 1-0 ở trận chung kết lượt về và giành chức vô địch lần thứ 7 trong lịch sử. Nhưng đến năm 2024, tuyển Thái Lan đã để thua Việt Nam trong cả hai lượt trận, lần lượt với tỷ số 1-2 ở lượt đi và 2-3 ở lượt về.

Chính vì vậy, với việc để thua 0-2 trước tuyển Việt Nam ở ASEAN Cup 2026, khả năng để tuyển Thái Lan làm nên kỳ tích trước "Rồng vàng" trên sân Mỹ Đình là không nhiều và đây cũng là tin vui với tuyển Việt Nam trước cơ hội làm nên lịch sử ngay trên sân nhà.