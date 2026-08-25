Đội tuyển Việt Nam có cơ hội giành tất cả các danh hiệu tại ASEAN Cup 2026

Trận chung kết lượt về giải năm nay sẽ diễn ra lúc 20h tối 26/8, trên sân Mỹ Đình (Hà Nội). Đội tuyển Việt Nam đang có lợi thế dẫn trước Thái Lan 2-0.

Với cách biệt hai bàn dẫn trước, lại được thi đấu trận chung kết lượt về trên sân nhà, đội tuyển Việt Nam đang có lợi thế rất lớn để giành ngôi vô địch giải đấu năm nay.

Hoàng Đức (14) là ứng cử viên sáng giá cho danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất ASEAN Cup 2026 (Ảnh: Tuấn Bảo).

Theo thông lệ của các kỳ ASEAN gần đây nhất, các thành viên của đội vô địch sẽ nhận được các danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải và Thủ môn xuất sắc nhất giải. Nếu đội tuyển Việt Nam đăng quang, nhiều khả năng các danh hiệu nói trên sẽ thuộc về đội bóng đang được dẫn dắt bởi HLV Kim Sang Sik (người Hàn Quốc).

Ở giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất giải, đội tuyển Việt Nam có những nhân vật chơi nổi bật và ổn định từ ngày đầu đến giờ, như tiền vệ Hoàng Đức, tiền đạo Đình Bắc và thủ môn Lê Giang Patrik.

Còn ở giải thưởng Thủ môn xuất sắc nhất giải, thủ thành Lê Giang Patrik quá xứng đáng để được đứng ở vị trí cao nhất.

Ở cuộc đua đến danh hiệu Vua phá lưới, đội tuyển Việt Nam sở hữu hai tiền đạo dẫn đầu danh sách ghi bàn, gồm Nguyễn Đình Bắc và Nguyễn Xuân Son. Mỗi người trong số họ đã ghi được 5 bàn thắng.

Người xếp ngay sau hai chân sút của đội tuyển Việt Nam là Teerasak Poeiphimai (Thái Lan), với 4 bàn thắng. Tiếp theo là tiền vệ tấn công Kakana Khamyok của Thái Lan, với 3 bàn thắng.

Quang Hải và các đồng đội dẫn đầu về nhiều chỉ số fair-play (Ảnh: Tuấn Bảo).

Trong quá khứ, bóng đá Việt Nam từng có 4 cầu thủ được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất từng kỳ ASEAN Cup. Họ gồm Nguyễn Hồng Sơn năm 1998, thủ môn Dương Hồng Sơn năm 2008, Nguyễn Quang Hải năm 2018 và Nguyễn Xuân Son tại ASEAN Cup 2024.

Chúng ta có hai lần sở hữu danh hiệu Vua phá lưới, thuộc về Nguyễn Tiến Linh tại ASEAN Cup 2022 (đồng vua phá lưới với Teerasil Dangda của Thái Lan) và Nguyễn Xuân Son năm 2024.

Thủ môn Nguyễn Đình Triệu của đội tuyển Việt Nam từng nhận danh hiệu Thủ môn xuất sắc nhất tại ASEAN Cup 2024 (trước đó, ASEAN Cup chưa trao danh hiệu này).

Chưa hết, đội tuyển Việt Nam cũng là đội đang nhận điểm rất fair-play (chơi đẹp) rất cao. Đội tuyển Việt Nam mới nhận 3 thẻ vàng (ít nhất giải) sau 7 trận (bình quân 0,43 thẻ/trận), gồm một thẻ vàng sau vòng bảng, một thẻ sau vòng bán kết và một thẻ sau trận chung kết lượt đi ngày 22/8. Chúng ta chưa nhận thẻ đỏ nào.

Đội tuyển Việt Nam ghi bàn nhiều nhất giải: 19 bàn sau 7 trận (bình quân 2,71 bàn/trận). Chúng ta để thủng lưới ít nhất: Một bàn thua sau 7 trận (bình quân 0,14 bàn thua/trận). Đây đều là những thông số có lợi cho việc cộng điểm fair-play. Trong quá khứ, đội tuyển Việt Nam từng nhận danh hiệu fair-play tại ASEAN Cup 2014.