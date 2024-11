Tuyển Trung Quốc sử dụng chiêu trò chơi xấu Nhật Bản, CĐV chỉ trích thậm tệ

Ở trận đấu tại vòng loại thứ ba World Cup 2026 diễn ra vào tối 19/11, Trung Quốc đã hứng chịu thất bại với tỷ số 1-3 trước Nhật Bản ngay trên sân nhà. Dù rất cố gắng nhưng đội bóng của đất nước tỷ dân vẫn lực bất tòng tâm trước sức mạnh khủng khiếp của "Samurai xanh".

Dù đã cố gắng thu hẹp sân bóng để hạn chế Nhật Bản nhưng Trung Quốc vẫn không thể thu hẹp được khoảng cách về trình độ (Ảnh: Xinhua).

Sau trận đấu, tờ Soccer Digest (Nhật Bản) đã lên tiếng tố cáo đội chủ nhà sử dụng nhiều chiêu trò để chơi xấu đội tuyển Nhật Bản. Đầu tiên, đội chủ nhà đã thu hẹp lại chiều rộng của sân Xiamen khoảng 4m so với quy định của FIFA.

FIFA khuyến nghị các đội bóng sử dụng sân có chiều rộng 68m. Tuy nhiên, trong các trận đấu quốc tế, FIFA cho phép các đội bóng sử dụng sân bóng có chiều dài tối thiểu 100m, tối đa 110m và chiều rộng tối thiểu 64m, tối đa 75m. Lợi dụng điều này, Trung Quốc đã thu hẹp sân bóng xuống mức tối thiểu.

Sở dĩ vậy bởi đội tuyển Nhật Bản sử dụng sơ đồ 3-4-3 với sở trường tấn công cánh. Việc thu hẹp sân khiến cho "Samurai xanh" gặp khó khăn trong việc thích nghi.

Có lẽ, thất bại tới 0-7 trước Nhật Bản trong trận lượt đi đã thúc đẩy Trung Quốc cần phải hành động khi có lợi thế sân nhà.

Trung Quốc chỉ ghi được một bàn thắng danh dự vào lưới Nhật Bản (Ảnh: Xinhua).

Bên cạnh đó, tờ Soccer Digest còn lên tiếng tố cáo Trung Quốc có nhiều hành động không đẹp khác. Tờ báo này viết: "Họ liên tục tỏ ra thiếu tôn trọng với Nhật Bản. Khi quốc ca Nhật Bản vang lên, nhiều cổ động viên (CĐV) Trung Quốc đã la ó, huýt sáo. Điều đáng nói, khi Trung Quốc gặp Hàn Quốc ở vòng loại thứ hai World Cup 2026, các CĐV Trung Quốc cũng sử dụng chiêu trò này.

Trên khán đài, không ít CĐV đã chiếu tia laser vào các cầu thủ Nhật Bản, trong đó có thủ thành Zion Suzuki. Đây là hành động rất xấu, khiến cho Nhật Bản không thể tập trung chơi bóng".

Trên trang SNS, nhiều CĐV đã lên tiếng chỉ trích hành động của người hâm mộ Trung Quốc với những lời bình luận tiêu biểu như: "CĐV Trung Quốc đừng chiếu tia laser nữa", "Một hành động không đẹp chút nào", "Thật hèn hạ khi sử dụng những chiêu trò như vậy", "Khó chấp nhận hành động xấu xí của CĐV Trung Quốc".

Cựu tuyển thủ Nhật Bản, Atsuto Uchida, tỏ ra bức xúc: "Hành động của CĐV Trung Quốc thật đáng lo ngại. Bên cạnh đó, dù không phạm luật của FIFA nhưng rõ ràng, đội tuyển Trung Quốc cố tình chơi xấu Nhật Bản khi thu hẹp chiều rộng sân bóng tới 4m.

Đó là khoảng cách khá lớn, ảnh hưởng tới khả năng đột phá của các cầu thủ có tốc độ như Keito Nakamura và Junya Ito. Nhật Bản thực sự thiếu không gian chơi bóng".

Dù sao, đội tuyển Nhật Bản vẫn thể hiện sức mạnh vượt trội so với Trung Quốc. Họ đã giành chiến thắng với tỷ số 3-1. Với kết quả này, "Samurai xanh" dẫn đầu tuyệt đối ở bảng C vòng loại thứ ba World Cup 2026 với 16 điểm, hơn 9 điểm so với đội xếp thứ hai là Australia. Chỉ cần giành 2 điểm trong 4 trận đấu cuối cùng, Nhật Bản sẽ chính thức có vé dự World Cup.