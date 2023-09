Tuyển nữ Việt Nam - Nhật Bản (15h00 hôm nay): Tính toán vé tứ kết

*Trận đấu giữa đội tuyển nữ Việt Nam và đội tuyển nữ Nhật Bản sẽ diễn ra lúc 15h00 ngày 28/9 (theo giờ Việt Nam), trên sân Wenzhou Olympic Sports Center tại thành phố Ôn Châu (Trung Quốc), Dân trí sẽ tường thuật trực tuyến trận đấu này.

Theo điều lệ của nội dung bóng đá nữ tại Asiad năm nay, 5 đội dẫn đầu 5 bảng đấu, cùng với 3 đội xếp thứ hai có thành tích tốt nhất ở các bảng sẽ giành quyền vào tứ kết.

Đội tuyển nữ Việt Nam tìm vé vào tứ kết (Ảnh: Tuấn Bảo).

Ngoài ra, do bảng B chỉ có 3 đội (Đài Loan, Thái Lan, Ấn Độ) so với 4 đội của các bảng khác. Do đó, kết quả giữa đội đứng thứ nhì ở mỗi bảng với đội đứng thứ 4 tương ứng của bảng đấu đấy, sẽ không được tính khi xét thành tích giữa các đội xếp thứ nhì với nhau.

Ngoài ra, do bảng C chỉ có hai đội (Triều Tiên và Singapore) nên đội nhì bảng C bị loại, chứ không được xét kết quả để so sánh với các đội nhì bảng thuộc các bảng đấu khác. Đội nhì bảng C là Singapore đã chắc chắn bị loại.

Điều lệ phức tạp, nên cách xếp hạng các đội đứng thứ nhì ở các bảng cũng khá phức tạp, không hề dễ hiểu với những khán giả thông thường, nhất là khán giả nữ.

Về cơ bản, đội tuyển nữ Việt Nam cần tránh thua đậm Nhật Bản trong trận đấu thuộc lượt cuối vòng bảng diễn ra chiều nay (28/9), để tính đến chỉ số phụ với các đội đứng nhì ở các bảng khác.

Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ có vé đi tiếp (Ảnh: Tuấn Bảo).

Nhật Bản là cường quốc bóng đá nữ châu Á và thế giới, nên việc thắng Nhật Bản để cạnh tranh vị trí nhất bảng D, gần như là nhiệm vụ bất khả thi với đội tuyển nữ Việt Nam. Đoàn quân của HLV Mai Đức Chung khó tránh thất bại, nhưng tốt nhất đừng thua đậm.

Nếu trừ đi kết quả với đội cuối bảng D là Bangladesh, đội tuyển nữ Việt Nam hiện có 3 điểm và hiệu số bàn thắng bại +2.

Chúng ta tạm xếp thứ hai trong số các đội hạng nhì có thành tích tốt nhất. Nhưng vị trí này vẫn là tạm thời, nếu trận cuối Philippines (hiện chưa có điểm nào, hiệu số -4) thắng Myanmar (18h30 ngày 28/9) với cách biệt 3 bàn, còn đội tuyển nữ Việt Nam thua Nhật Bản với cách biệt cũng 3 bàn.

Khi đó, Philippines có 3 điểm, hiệu số -1, còn đội tuyển nữ Việt Nam cũng có 3 điểm, hiệu số cũng -1, nhưng sẽ bị loại vì ghi được ít bàn thắng hơn đối thủ.

Đấy chỉ là một trong số những khả năng. Còn nhiều khả năng khác, tùy thuộc vào diễn biến của lượt đấu cuối vòng bảng diễn ra chiều nay. Nên cách tốt nhất là đội tuyển nữ Việt Nam tránh thua đậm Nhật Bản để đảm bảo vé đi tiếp cho chính mình.

Tin rằng với kinh nghiệm của các cầu thủ nữ Việt Nam, cộng với việc Nhật Bản đã chắc suất vào vòng trong, đội bóng đến từ xứ sở mặt trời mọc sẽ không thắng quá đậm.

Dự đoán: Đội tuyển nữ Nhật Bản thắng 2-0