Tuyển nữ Việt Nam gặp Hà Lan trên sân vận động đặc biệt nhất World Cup

Chiều 30/7, tuyển nữ Việt Nam có buổi tập chiến thuật trên sân Fred Taylor Park (New Zealand) nhằm chuẩn bị cho trận đấu gặp tuyển nữ Hà Lan cuối vòng bảng, lúc 14h00 ngày 1/8. Đây là buổi tập cuối cùng của thầy trò HLV Mai Đức Chung tại Auckland, trước khi di chuyển tới Dunedin (New Zealand).

Do thành phố Dunedin có nền nhiệt khá thấp so với các địa điểm khác tại New Zealand nên trận đấu giữa tuyển nữ Việt Nam và Hà Lan diễn ra ở sân vận động trong nhà Dunedin.

Tuyển nữ Việt Nam được thi đấu ở sân trong nhà đầu tiên trên thế giới (Ảnh: FIFA).

Đặc biệt, đây là sân vận động đầu tiên trên thế giới có mái che kín toàn bộ, tạo thành không gian khép kín, đảm bảo điều kiện thuận lợi cho các cầu thủ thi đấu trong mùa đông lạnh và mưa nhiều tại đây.

Thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ có thêm một trải nghiệm tuyệt vời tại World Cup. Bên cạnh đó, việc được thi đấu ở sân có nhiệt độ không lạnh như ngoài trời sẽ giúp Huỳnh Như và các đồng đội chơi hết khả năng.

Ở buổi tập chiều 30/7, HLV Mai Đức Chung dành thời gian chia sẻ, động viên tinh thần các học trò trước trận đấu cuối cùng tại vòng bảng, ông nói: "Chúng ta cần quên đi những điều trước đó và tập trung cho trận đấu trước mắt.

Việc tham dự vòng chung kết bóng đá nữ thế giới là một cơ hội tốt để đội học hỏi và tích lũy kinh nghiệm".

Tuyển nữ Việt Nam tích cực chuẩn bị cho trận gặp Hà Lan (Ảnh: VFF).

Sau khi hoàn thành các bài tập khởi động cùng HLV thể lực Cedric Roger, các cầu thủ tập chiến thuật được ban huấn luyện chuẩn bị cho trận đấu gặp tuyển nữ Hà Lan.

Theo ghi nhận, tinh thần của tuyển nữ Việt Nam rất thoải mái. Toàn đội đã quên trận thua Bồ Đào Nha ngày 27/7 và tập trung cao nhất cho trận đấu cuối cùng tại World Cup 2023.