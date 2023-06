Tuyển nữ Việt Nam chốt lịch đá giao hữu với New Zealand, Tây Ban Nha

Đây cũng là các trận giao hữu cuối cùng của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam trước khi tham dự World Cup 2023.

Theo đó, đội bóng của HLV Mai Đức Chung sẽ thi đấu với New Zealand vào ngày 10/7, sau đó thi đấu với Tây Ban Nha vào ngày 15/7. Cả hai trận đấu này đều diễn ra ở New Zealand.

Đội tuyển nữ Việt Nam đá giao hữu với New Zealand ngày 10/7 và gặp Tây Ban Nha ngày 15/7 (Ảnh: Getty).

Tây Ban Nha hiện đang xếp hạng 6 thế giới, còn New Zealand xếp hạng 26 thế giới. Tại World Cup 2023, New Zealand thi đấu ở bảng A, trong khi Tây Ban Nha thuộc bảng C, còn đội tuyển nữ Việt Nam nằm ở bảng E.

Thông qua hai trận đấu với New Zealand và Tây Ban Nha, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam sẽ rà soát lực lượng lần cuối, làm quen với lối đá bóng dài và bóng bổng của các đội bóng chơi theo phong cách châu Âu lần cuối, trước khi bước vào chiến dịch World Cup 2023.

Ngoài ra, các trận đấu với Tây Ban Nha và New Zealand còn giúp cho đoàn quân của HLV Mai Đức Chung làm quen với thời tiết và múi giờ ở xứ sở chim Kiwi, nơi đội tuyển đá 3 trận thuộc vòng bảng World Cup bóng đá nữ năm nay.

Cụ thể, sau trận đấu với Tây Ban Nha một tuần, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ đá trận đầu vòng bảng World Cup, gặp đương kim vô địch thế giới Mỹ ngày 22/7. Sau đó, vào các ngày 27/7 và 1/8, đoàn quân của HLV Mai Đức Chung sẽ lần lượt đụng độ Bồ Đào Nha và đương kim Á quân thế giới Hà Lan.

Theo kế hoạch, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam sẽ rời Hà Nội, lên đường sang New Zealand từ ngày 5/7 chuẩn bị cho World Cup, sớm hơn 5 ngày so với trận giao hữu gặp đội chủ nhà New Zealand.