Tuyển Đức thuyết phục thủ môn Neuer tái xuất tại World Cup 2026

Thủ môn kỳ cựu Manuel Neuer đã chính thức trở lại đội tuyển Đức tham dự World Cup 2026 sau khi được HLV Julian Nagelsmann thuyết phục rút lại quyết định giải nghệ. Thông tin này được công bố trong danh sách 26 cầu thủ của "Cỗ xe tăng" cho giải đấu sắp tới tại Canada, Mexico và Mỹ.

Sự trở lại của thủ thành 40 tuổi sau khi từng tuyên bố giã từ đội tuyển quốc gia hậu Euro 2024 đã tạo nên bất ngờ lớn, đặc biệt với thủ môn Oliver Baumann. Thủ thành 35 tuổi của TSG Hoffenheim từng được HLV Nagelsmann đảm bảo suất bắt chính và đến tuần trước vẫn tin rằng mình sẽ là lựa chọn số một của tuyển Đức tại World Cup 2026.

Tuy nhiên, những tin đồn về việc Nagelsmann cân nhắc triệu tập lại Neuer đã xuất hiện trong vài tuần gần đây, và giờ đây đã trở thành sự thật. Dù vậy, với hơn 500 trận đấu tại Bundesliga, Baumann luôn được biết đến là một cầu thủ đặt lợi ích tập thể lên hàng đầu.

Trong khi đó, thủ môn Marc-Andre ter Stegen của Barcelona từng được xem là người kế nhiệm của Neuer nhưng liên tiếp gặp chấn thương và chỉ có hai lần ra sân cho Girona kể từ khi gia nhập đội bóng theo dạng cho mượn hồi tháng 1. Vì vậy, anh không được triệu tập dự World Cup 2026.

Neuer vượt trội về kinh nghiệm thi đấu quốc tế với 124 lần khoác áo tuyển Đức, trong khi Baumann mới có 11 lần ra sân cho đội tuyển quốc gia. Trận đấu gần nhất của Neuer cho đội tuyển là thất bại 1-2 trước Tây Ban Nha ở tứ kết Euro 2024. Làn sóng kêu gọi đưa Neuer trở lại đội tuyển ngày càng mạnh mẽ sau những màn trình diễn xuất sắc của anh trong màu áo Bayern Munich, đặc biệt là ở các trận đấu với Real Madrid tại tứ kết Champions League.

Tuy nhiên, một mối lo ngại lớn là vấn đề chấn thương tái phát của Neuer. Anh đã phải rời sân sớm ở trận cuối mùa Bundesliga của Bayern Munich và CLB xác nhận anh "cần tạm nghỉ thi đấu vì vấn đề cơ bắp ở bắp chân trái". Hiện chưa rõ liệu Neuer có thể ra sân trong trận chung kết Cúp Quốc gia Đức gặp Stuttgart vào thứ bảy hay không.

Liên đoàn Bóng đá Đức (DFB) đã tạo thêm sự chú ý khi công bố danh sách dự World Cup theo từng cầu thủ một từ sáng 21/5 (theo giờ địa phương), trước thông báo chính thức của HLV Nagelsmann vào buổi chiều. Tiền vệ Joshua Kimmich là cái tên đầu tiên được xác nhận, tiếp theo là Deniz Undav, Nico Schlotterbeck, Kai Havertz và ngôi sao Bayern Jamal Musiala.

Musiala góp mặt sau khi gây ấn tượng trong màu áo Bayern và chứng minh thể trạng đã hoàn toàn ổn định sau chấn thương gãy chân tại Club World Cup hồi tháng 7 năm ngoái. Hậu vệ trái Nathaniel Brown của Eintracht Frankfurt cũng có cơ hội nâng số lần khoác áo tuyển Đức từ con số ba hiện tại. Tiền đạo Serge Gnabry của Bayern phải rút lui vì chấn thương, trong khi đồng đội trẻ Lennart Karl đã kịp bình phục để góp mặt.

Đức nằm ở bảng E cùng Bờ Biển Ngà, Ecuador và tân binh Curacao tại World Cup 2026. Đội bóng từng 4 lần vô địch thế giới sẽ bắt đầu quá trình chuẩn bị tại khu nghỉ dưỡng Herzogenaurach (Bavaria) vào ngày 27/5, muộn hơn kế hoạch ban đầu hai ngày. Đức sẽ đá giao hữu với Phần Lan tại Mainz ngày 31/5 trước khi chạm trán tuyển Mỹ ở Chicago vào ngày 6/6.