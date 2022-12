Tuấn Hải bất ngờ vì Trọng Hoàng giã từ đội tuyển Việt Nam

Sau trận đấu với CLB Dortmund, Trọng Hoàng cảm thấy sức khỏe không ổn do ảnh hưởng của thoát vị đĩa đệm. Cầu thủ SL Nghệ An có cuộc gặp và chia sẻ tình trạng của bản thân với HLV trưởng Park Hang Seo. Với quan điểm an toàn sức khỏe của cầu thủ là trên hết, HLV Park đã đồng ý để Trọng Hoàng trở về địa phương để tiếp tục tập trung điều trị.

"Hành trình này kết thúc, là để chúng ta bước tiếp hành trình mới, mà chắc chắn vẫn luôn có bóng đá đồng hành. Cám ơn những tình cảm mà Hoàng đã nhận được, Hoàng chúc các em sẽ nỗ lực để chuyên nghiệp hơn nữa, vươn xa hơn nữa, để đội tuyển Việt Nam sẽ đạt nhiều thành công hơn nữa trong tương lai", Trọng Hoàng chia sẻ.

Các đồng đội bất ngờ khi Trọng Hoàng giã từ đội tuyển Việt Nam (Ảnh: AP).

Nhận xét về người đàn anh, tiền đạo Tuấn Hải cho biết: "Anh Trọng Hoàng và cầu thủ chuyên môn tốt và là rất chuyên nghiệp. Trong sinh hoạt hay trong tập luyện thì anh ấy là người rất nghiêm túc và máu lửa nên những cầu thủ trẻ như tôi cũng học hỏi được anh ấy rất nhiều".

"Phải đến sáng qua, khi anh thông báo tôi mới biết được thông tin anh Trọng Hoàng chia tay đội tuyển", Tuấn Hải bất ngờ khi Trọng Hoàng từ giã đội tuyển.

Ở trận đấu giao hữu với Dortmund, Tuấn Hải chính là người ghi bàn thắng trên chấm 11m ấn định chiến thắng 2-1 cho đội tuyển Việt Nam.

Tiết lộ về việc được lựa chọn thực hiện quả đá phạt đền, tiền đạo sinh năm 1998 cho hay: "Tình huống diễn ra ở cuối trận, anh Hùng Dũng đã chỉ cho tôi thực hiện. Trận đấu gặp Dortmund đã giúp ích rất nhiều khi chơi với những cầu thủ đẳng cấp thế giới.

Chúng tôi học hỏi được từ họ về khả năng xử lý tình huống về khả năng di chuyển của toàn đội, cự ly đội hình để chuẩn bị cho kỳ AFF Cup sắp tới".

Về kế hoạch sắp tới, Tuấn Hải cho biết: "Tôi tập trung cùng đội tuyển được 3 hôm. Trước khi bước vào những ngày tập trung cùng đội tuyển chúng tôi cũng đã trải qua một giải đấu rất dài.

Các cầu thủ Bình Định hay Hà Nội mới trải qua trận chung kết Cúp Quốc gia xong nên những ngày qua chúng tôi chỉ tập thả lỏng bên ngoài để hồi phục thật tốt.

Thời gian tới đội sẽ tập ở Bà Rịa Vũng Tàu, tại đây đội chuẩn bị về thể lực và chiến thuật. Tôi cố gắng tập luyện thật tốt để có mặt trong danh sách cuối cùng tham dự AFF Cup 2022".

Sau buổi tập buổi sáng, chiều nay (2/12), đội tuyển Việt Nam di chuyển vào Bà Rịa - Vũng Tàu để tiếp tục tập luyện chuẩn bị cho trận gặp Philippines (ngày 14/12).