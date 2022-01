Trao xe điện VinFast E34 đến bạn đọc Dân trí trúng giải dự đoán Euro 2020

Ngày 22/1, Văn phòng đại diện báo Dân Trí tại Đà Nẵng phối hợp Công ty TNHH Kinh doanh thương mại và Dịch vụ VinFast chi nhánh Đà Nẵng tổ chức lễ bàn giao xe điện VinFast E34 đến anh Trương Nguyễn Thành Đạt.

Đây là độc giả trúng giải nhất trong cuộc thi trình "Euro 2020: Đoán đúng - Trúng quà" do Báo Dân Trí tổ chức.

Chia sẻ tại buổi nhận xe, anh Trương Nguyễn Thành Đạt (sinh năm 1994, huyện Đại Lộc, Quảng Nam) cho hay, anh biết đến cuộc thi "Euro 2020: Đoán đúng - Trúng quà" do Báo Dân trí tổ chức từ một người cậu là độc giả Dân trí, thường xuyên tham gia các chương trình minigame do Dân trí tổ chức và may mắn trúng giải nhất.

Nhà báo Khánh Hiền - Phó Trưởng đại diện VP báo Dân trí tại Đà Nẵng tặng hoa chúc mừng anh Đạt (Ảnh: Khánh Hồng).

"Khi ban tổ chức chương trình gọi điện thông báo, tôi không tin là sự thật. Sau đó, cậu tôi cũng gọi điện thoại báo rằng tôi trúng giải nhất, tôi vẫn chưa tin đó là sự thật", anh Đạt nhớ lại.

Trước đó, tại buổi lễ trao giải tại Hà Nội tháng 7/2021, anh Đạt đã nhận được phần thưởng gồm: 30 triệu đồng tiền mặt; 1 gói nghỉ dưỡng tại phòng Executive Suite - Khách sạn Halong Plaza kèm bữa ăn tối sang trọng cho 2 người; 1 Voucher 2N1Đ nghỉ dưỡng khách sạn 5 sao Movenpick Resort Waverly Phú Quốc. Đến nay, việc bàn giao xe VinFast E34 được tiến hành ở Đà Nẵng.

Ông Nguyễn Ngọc Hậu - Giám đốc showroom VinFast Ngô Quyền Đà Nẵng giao xe VinFast E34 cho anh Đạt (Ảnh: Khánh Hồng).

Hiện anh Đạt đang làm tài xế lái xe tải. Với chiếc xe VinFast E34 mới này, anh Đạt dự định chuyển nghề sang làm tài xế xe dịch vụ. "Bên hãng đã gọi điện trước cho tôi vài ngày, tôi cũng tranh thủ ra sớm để nhận xe trước Tết. Sau khi chạy xe về quê, tôi sẽ khao bạn bè, người thân một bữa", anh Đạt tươi cười nói.

Lý giải về việc giao xe chậm hơn dự kiến cho khách hàng, đại diện showroom VinFast Ngô Quyền cho hay, hiện tại kế hoạch sản xuất xe của nhà máy đang quá tải do lượng đặt xe rất nhiều. Ngoài ra, việc nhập khẩu linh kiện cũng bị ảnh hưởng do dịch Covid-19.

Với chiếc xe VinFast E34 mới này, anh Đạt dự định sẽ làm tài xế xe dịch vụ (Ảnh: Khánh Hồng).

Chương trình "Euro 2020: Đoán đúng - Trúng quà" do Báo điện tử Dân trí tổ chức với sự tham gia của gần 450.000 độc giả tham gia dự đoán song hành cùng diễn biến hấp dẫn, nghẹt thở quanh trái bóng tròn trên 11 sân cỏ tại các quốc gia châu Âu.