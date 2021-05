Tottenham đã đi "nước cờ sai" khi sa thải HLV Mourinho?

Dân trí Việc "trảm tướng" trước thềm trận chung kết là đại kỵ. Tottenham đã làm điều đó với HLV Mourinho. Thực tế chứng minh, đó là nước cờ sai của Ban lãnh đạo đội bóng…

Đài Sky Sports đã đưa ra thống kê "hết sức buồn cười" trong trận chung kết League Cup giữa Tottenham và Man City. Họ đưa ra chỉ số so sánh giữa Pep Guardiola và Ryan Mason (HLV tạm quyền của Tottenham).

Dù thế nào thì HLV Mourinho vẫn là quái kiệt trong trận chung kết.

Trong đó, họ nhấn mạnh rằng Guardiola đã cầm quân 694 trận, thắng 517. Con số ấy của vị HLV 29 tuổi bên phía Tottenham chỉ là 2 trận, thắng 1. Số danh hiệu mà HLV người Tây Ban Nha đạt được là 24. Con với Ryan Mason là số 0 tròn trĩnh.

Rõ ràng, Sky Sports đã có thống kê hết sức khập khiễng. Nó chẳng khác nào đặt một tượng đài cạnh kẻ mới học việc. Một Ryan Mason quá nhỏ bé khi đặt cạnh Pep Guardiola trên mọi khía cạnh.

Một thống kê khác cũng rất đáng chú ý mà người ta nhắc tới sau trận đấu. Trong vòng 10 năm qua, HLV Pep Guardiola đã có 15 lần lọt vào chung kết. Trong đó, ông đã giành chức vô địch tới 14 lần. Người duy nhất có thể hạ gục được Pep Guardiola chính là… Mourinho (thắng ở trận siêu cúp Tây Ban Nha 2011).

Có một thực tế không thể phủ nhận, trong cả sự nghiệp, Pep Guardiola chỉ sợ đúng… Mourinho. Lối chơi phòng ngự, phản công của "Người đặc biệt" chính là khắc tinh của Pep Guardiola. Như trong trận lượt đi Premier League mùa này, Mourinho đã giúp Tottenham giành chiến thắng bởi thứ bóng đá khó chịu.

Không ai có thể bênh vực HLV Mourinho khi bị sa thải. Tottenham đã trượt dài trong giai đoạn cuối cùng ông làm việc. Thậm chí, nhiều nguồn tin đã cho rằng nội bộ Spurs đã "có vấn đề" với HLV người Bồ Đào Nha.

Ryan Mason không cùng đẳng cấp với Pep Guardiola.

Nhưng câu chuyện người ta nói tới ở đây là thời điểm sa thải. Câu hỏi đặt ra là Ban lãnh đạo của Spurs đã quá vội vàng khi "trảm" HLV người Bồ Đào Nha ở thời điểm 1 tuần trước trận chung kết League Cup và thay bằng một HLV chưa tới 30 tuổi, chưa có bất kỳ kinh nghiệm huấn luyện nào.

Nói gì thì nói, ở những trận chung kết, Mourinho vẫn là quái kiệt. Trong 3 trận chung kết gần nhất mà "Người đặc biệt" góp mặt, ông đã mang về 2 danh hiệu cho Man Utd (vô địch League Cup, Europa League mùa 2016/17) và chỉ thua 1 trận trước Chelsea ở chung kết FA Cup 2017/18.

Việc trảm tướng trước thềm trận đánh lớn là điều đại kỵ. Người ta vẫn không hiểu vì sao Ban lãnh đạo của Tottenham lại vội vàng tới vậy. Bởi dẫu sao, Mourinho vẫn hơn "kẻ học viện" Ryan Mason về mọi mặt.

Hãy thử xem Ryan Mason đã làm được gì trước Pep Guardiola? Trong trận này, Tottenham chỉ cầm bóng 37,8% (so với 62,2% của Man City), tung ra vỏn vẹn 2 cú dứt điểm (so với 21 của Man City). Thậm chí, điều tệ nhất là Tottenham gần như bị động, không thể lên bóng trong trận đấu này. Tới mức, hệ số bàn thắng kỳ vọng của họ chỉ là 0,04. Con số ấy kém rất xa so với Man City là 3,5.

Sau trận đấu, HLV tạm quyền của Tottenham cay đắng thừa nhận: "Tôi nghĩ rằng Man City đã đi trước Tottenham khoảng 4,5 năm". Đó là phát ngôn cho thấy sự bất lực.

Một lý do báo chí Anh đưa ra lý giải việc Tottenham sa thải HLV Mourinho sớm, đó là sợ… các ngôi sao tháo chạy. Nhưng có lẽ, lời lý giải này chưa thỏa đáng bởi mùa giải vẫn chưa còn chưa kết thúc. Phải chăng Spurs đã lo quá xa.

Harry Kane sẽ tháo chạy khỏi Tottenham?

Tờ Sky Sports nhấn mạnh rằng kể cả khi "Gà trống" sa thải HLV người Bồ Đào Nha thì… vẫn có cuộc tháo chạy. Son Heung Min đã thêm một lần rơi nước mắt trước cửa thiên đường. Những giọt nước mắt ấy là tiếng lòng buồn bã và có thể là sự thôi thúc.

Harry Kane đang ở trong giai đoạn chín nhất trong sự nghiệp (28 tuổi) và không thể mãi chôn chân ở nơi không có nổi danh hiệu. Điều mà ngôi sao số 1 của Tottenham cần tới chính là chức vô địch cũng như sự khẳng định. Dẫu sao thì Harry Kane cũng là cầu thủ số 1 nước Anh ở thời điểm này. Đời nào anh chịu sống mãi với kiếp về nhì.

Cựu trung vệ Tottenham, Michael Dawson nhận định: "Tương lai của Harry Kane sẽ là câu hỏi lớn. Liệu cậu ta có chấp nhận ở lại khi mãi là kẻ thất bại? Ngay cả việc cạnh tranh top 4 Premier League ở mùa giải này cũng là điều khó khăn với Tottenham. Nếu mất Harry Kane, Tottenham sẽ mất đi điều quý giá nhất".

Thực tế cũng chỉ ra rằng, trong quá khứ, không ít ngôi sao sáng của Tottenham đã phải rời khỏi London để hướng tới bến đỗ cao hơn. Luka Modric, Gareth Bale là những ví dụ điển hình nhất từ việc tìm thấy thành công sau khi rời Spurs.

Một màu u tối đang phủ bóng xuống Tottenham. Trong đầu những người hâm mộ đội bóng lúc này vẫn văng vẳng câu hỏi: "Liệu HLV Mourinho ở lại thì tình hình đã khác với Tottenham ở trận chung kết League Cup?".

