Thời tiết ở UAE có khủng khiếp như lo ngại của đội tuyển Việt Nam?

Dân trí Cái nắng nóng mùa Hè tại vùng Trung Đông là thách thức cực lớn, mà bất kỳ đối thủ nào thuộc bảng G vòng loại World Cup cũng phải e ngại. Nhưng vào ban đêm, thực tế là thời tiết ở UAE sẽ dễ chịu hơn.

Báo cáo khí tượng ở Dubai (UAE) cùng kỳ tháng 6 năm ngoái cho thấy, nhiệt độ trung bình tại đây trong tháng vào khoảng 38oC - 42oC. Cá biệt, ngày có nhiệt độ cao nhất trong tháng 6 năm ngoái lên đến 43oC.

Mặc dù vậy, cũng theo báo cáo này, thì nhiệt độ về đêm ở Dubai lại dễ chịu hơn nhiều. Tờ Siam Sport của Thái Lan cung cấp thông tin rất quan trọng: "Nhiệt độ ban đêm ở Dubai trong tháng 6 năm ngoái chỉ vào khoảng 18oC - 28oC".

Vào ban đêm, nhiệt độ ở Dubai xuống thấp hơn hẳn so với ban ngày (trung bình tháng 6 vào khoảng 18 - 28 độ C).

Có nghĩa là vào ban đêm, thời tiết ở Dubai mát hơn rất nhiều so với ban ngày. Sở dĩ có hiện tượng trên, xuất phát từ đặc trưng nói chung của khí hậu vùng sa mạc: Chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm rất lớn, ban ngày trời rất nóng, nhưng ban đêm sẽ mát mẻ hơn.

Tất cả các trận đấu còn lại thuộc bảng G vòng loại thứ 2 World Cup 2022 - khu vực châu Á, diễn ra ở Dubai trong những ngày tháng 6 tới đây, đều diễn ra vào khung giờ 20h45 (giờ địa phương, tức 23h45 giờ Việt Nam).

Khi đó, nhiệt độ ngoài trời ở Dubai đã xuống thấp hơn hẳn so với ban ngày, và không khác gì thời tiết vào ban đêm ở Việt Nam thời điểm hiện tại, nên khả năng đội bóng của HLV Park Hang Seo sẽ không khó trong việc thích nghi.

Điều kiện thời tiết để đội tuyển Việt Nam thi đấu tại UAE vào ban đêm có lẽ không quá khác biệt so với ở Việt Nam.

Trước đó, điều mà đội tuyển Việt Nam cũng như các đội bóng đến từ Đông Nam Á, gồm Thái Lan, Indonesia và Malaysia lo ngại, chính là thời tiết của UAE quá nóng. Nhưng với báo cáo khí tượng cùng kỳ năm ngoái, đặc biệt liên quan đến nhiệt độ vào ban đêm của Dubai, vừa được tờ Siam Sport của Thái Lan đăng tải, HLV Park Hang Seo và nhiều đồng nghiệp trong khu vực đã cất được phần nào nỗi lo.

Dự kiến, đội tuyển Việt Nam sẽ lên đường sang UAE vào ngày 26/5. Ngày 31/5, đội bóng của HLV Park Hang Seo sẽ có trận giao hữu quốc tế với Jordan, nhằm rà soát đội hình và làm quen với các điều kiện ở Dubai.

Ngày 7/6, đội tuyển Việt Nam gặp Indonesia tại vòng loại World Cup. Sau đó, vào các ngày 11 và 15/6, Quang Hải và các đồng đội sẽ lần lượt đụng độ Malaysia và chủ nhà UAE.

HLV Park Hang Seo sẽ mang sang UAE 28 cầu thủ, gồm 27 cầu thủ đi từ Hà Nội, và thủ môn Đặng Văn Lâm đến UAE từ Nhật Bản, nơi Văn Lâm đang khoác áo CLB Cerezo Osaka thuộc giải J-League 1.

Trước đội tuyển Việt Nam, các đội Malaysia, Indonesia và Thái Lan sẽ đến UAE vào các ngày 16, 17 và 21/5.

Thiện Nhân