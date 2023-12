Thoát án phạt nguội, HLV Gong Oh Kyun và Văn Kiên bị nhắc nhở vì vụ xô xát

Tình huống va chạm xảy ra tại phút 35 trận đấu giữa CLB Nam Định và CLB Công an Hà Nội ngày 9/12, khi bóng ra ngoài biên, trong lúc ra lấy bóng ở ngay trước khu vực kỹ thuật của đội khách, cầu thủ Trần Văn Kiên có hành vi va chạm với HLV Gong Oh Kyun của CLB Công an Hà Nội.

Căng thẳng được đẩy lên khi HLV Gong Oh Kyun có phản ứng đáp trả quá mức cần thiết. Sau đó, chiến lược gia này tố Văn Kiên đã đánh vào ngực của mình.

Mặc dù vụ việc không xảy ra hậu quả nghiêm trọng nhưng việc va chạm, phản ứng giữa cầu thủ Trần Văn Kiên và HLV Gong Oh Kyun đã để lại hình ảnh không đẹp, làm ảnh hưởng đến hình ảnh chung của giải.

HLV Gong Oh Kyun xô xát với cầu thủ Văn Kiên của Nam Định

Trong sáng 13/12, Ban kỷ luật VFF ra một loạt các quyết định kỷ luật ở vòng 5 Night Wolf V-League 2023 nhưng lại bỏ qua vụ xô xát trên sân Thiên Trường.

Cần phải nhắc lại rằng trước đó Công ty VPF đã có văn bản gửi Ban kỷ luật VFF, đề nghị xem xét có hình thức kỷ luật phù hợp vì hành vi của HLV Gong và Văn Kiên làm ảnh hưởng nghiêm trọng hình ảnh của giải đấu.

Với mong muốn các hành vi xấu xí không còn lặp lại ở các vòng đấu tiếp theo của mùa giải 2023-24, Ban tổ chức giải đã gửi văn bản đến CLB Công an Hà Nội và CLB Nam Định đề nghị nghiêm khắc nhắc nhở, tránh tái diễn các vi phạm gây ảnh hưởng đến hình ảnh chung của CLB và giải đấu.

"V-League 2023-24 đã qua 5 vòng đấu, tính cạnh tranh, quyết liệt tăng cao đem đến sự hấp dẫn, tuy nhiên sự xuất hiện của những phản ứng quá mức, hành vi phản cảm cần phải kịp thời ngăn chặn và không được phép tái diễn.

Những án phạt nghiêm khắc, những nhắc nhở kịp thời là cần thiết để có thể kịp thời chặn đứng và không làm lan rộng những hình ảnh xấu xí ngay từ giai đoạn khởi phát", văn bản của Ban tổ chức nêu rõ.