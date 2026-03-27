Thể thao Việt Nam được kỳ vọng tạo ra giá trị kinh tế

Diễn đàn Kinh tế Thể thao Việt Nam 2026 - Viet Nam Sports Economy Summit 2026 (VSES 2026) do Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch chỉ đạo; Cục Thể dục thể thao Việt Nam, Ủy ban Olympic Việt Nam phối hợp cùng các đơn vị tổ chức đã diễn ra, với quy mô khoảng 300 đại biểu.

Phát biểu tại sự kiện, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh, Diễn đàn Kinh tế thể thao không chỉ là một không gian mở, để trao đổi, làm rõ hơn cơ sở khoa học, gặp gỡ doanh nghiệp, lắng nghe tiếng nói thực tiễn, mà còn là nơi chia sẻ kinh nghiệm quản trị với nhiều giải pháp thúc đẩy kinh tế thể thao có bước phát triển mạnh mẽ hơn.

"Kinh tế thể thao không phải là vấn đề mới mà đã được xác lập trong những Nghị quyết, chiến lược phát triển thể dục thể thao của Đảng, Nhà nước ban hành: "Đến nay, chúng ta hoàn toàn tin tưởng rằng, thể thao luôn được Đảng, Nhà nước quan tâm, không chỉ để phát triển con người Việt Nam toàn diện, khoẻ mạnh, mà thông qua thể thao, tạo sự phát triển bền vững cho đất nước", Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh.

Vì vậy, Bộ trưởng yêu cầu, các nhà quản lý nhà nước, các tổ chức thể thao, doanh nghiệp lớn, nhà đầu tư, các chuyên gia cần nhìn vào kinh nghiệm của các quốc gia phát triển để thấy được thể thao Việt Nam đang ở đâu và cần "đi tắt, đón đầu" ở thời điểm nào để đáp ứng được mục tiêu trong bối cảnh đất nước đang bước vào kỷ nguyên vươn mình.

"Muốn làm được, chúng ta phải kiến nghị, trước hết về mặt thể chế, thể chế là động lực, chúng ta cần rà soát xem những thể chế nào là rào cản, chưa tạo ra động lực bứt phá thì cần tiếp tục hoàn thiện để gỡ nút thắt. Cũng theo đó, từ những ý kiến, giải pháp của Diễn đàn, phải đưa ra những kiến nghị dựa trên luận cứ khoa học, thực tiễn để báo cáo Quốc hội, các cấp có thẩm quyền xem xét, sửa đổi luật thể thao, chú trọng nhiều hơn tới kinh tế thể thao. Luật không chỉ là quản trị, mà là kiến tạo không gian phát triển, bệ đỡ cho ngành kinh tế mới chúng ta đang hướng tới", Bộ trưởng khẳng định.

Tiếp nối hai kỳ tổ chức năm 2023 và 2024, diễn đàn sáng nay được tiến hành đúng dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành thể dục thể thao Việt Nam. Với tinh thần "Kiến tạo nền kinh tế mới", VSES 2026 không chỉ tiếp tục cuộc trao đổi đã được khởi tạo từ các kỳ trước, mà còn đi sâu hơn vào những câu hỏi cốt lõi về dữ liệu, thị trường, đầu tư, truyền thông, thương hiệu và nền tảng phát triển ngành.

Một điểm nhấn quan trọng của chương trình năm nay là lần đầu tiên công bố Báo cáo Kinh tế Thể thao Việt Nam 2026. Báo cáo góp phần cung cấp nền tảng dữ liệu và phân tích ban đầu về quy mô, cấu trúc, động lực tăng trưởng và các mô hình phát triển của kinh tế thể thao tại Việt Nam.

Đây là cơ sở để diễn đàn mở rộng cuộc thảo luận từ những nhận định khái quát sang các vấn đề cụ thể hơn về thị trường, đầu tư và chiến lược phát triển.