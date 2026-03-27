Sabeco đồng hành thúc đẩy du lịch kết hợp thể thao tại Khánh Hòa

Du lịch kết hợp thể thao: Từ xu hướng đến động lực tăng trưởng

Du lịch kết hợp thể thao đang dần trở thành hướng đi giàu tiềm năng của ngành du lịch Việt Nam, khi nhu cầu trải nghiệm của du khách chuyển từ nghỉ dưỡng đơn thuần sang gắn với vận động, sức khỏe và tương tác cộng đồng.

Xu hướng này rõ nét trong nhóm khách trẻ và các gia đình. Họ là những người ưu tiên các hoạt động giúp nâng cao thể chất và tăng cường gắn kết.

Theo khảo sát của Booking.com năm 2025, có tới 43% chuyến du lịch của người Việt liên quan đến các sự kiện thể thao, trong khi 87% gia đình lựa chọn hành trình có kết hợp hoạt động vận động.

Nhóm du khách này có xu hướng lưu trú dài ngày hơn (32%), qua đó góp phần gia tăng chi tiêu và hiệu quả kinh tế tại điểm đến. Trong bối cảnh đó, các giải chạy đường dài đang dần trở thành một yếu tố quan trọng trong hệ sinh thái du lịch.

Không chỉ thu hút vận động viên chuyên nghiệp, các sự kiện này còn hấp dẫn đông đảo người tham gia phong trào, gia đình và du khách quốc tế, kết hợp thi đấu với nghỉ dưỡng và khám phá văn hóa địa phương. Điều này giúp mở rộng trải nghiệm du lịch theo hướng chủ động, đa dạng hơn so với các hình thức tham quan truyền thống.

Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài báo Tiền Phong, với hơn 60 năm lịch sử, là một trong những sự kiện được tổ chức luân phiên tại nhiều địa phương.

Yếu tố “đường chạy gắn với điểm đến” đã góp phần tạo nên sức hút riêng, biến mỗi mùa giải thành một hành trình trải nghiệm, đồng thời quảng bá cảnh quan, văn hóa và hình ảnh địa phương.

Khánh Hòa chủ động đưa sự kiện thành lực đẩy cho điểm đến

Năm 2026, Khánh Hòa đăng cai Giải Vô địch Quốc gia Marathon - báo Tiền Phong lần thứ 67 (Tiền Phong Marathon 2026). Với quy mô lớn nhất trong lịch sử giải đấu, dự kiến từ 12.000 đến 15.000 vận động viên, sự kiện không chỉ mang ý nghĩa thể thao mà còn kỳ vọng sẽ tạo ra dòng khách lớn cho địa phương.

Ông Nguyễn Tuấn Thanh, Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa, cho biết: “Tỉnh Khánh Hòa xác định Tiền Phong Marathon 2026 không chỉ là một sự kiện thể thao lớn mà còn là dịp để khẳng định năng lực tổ chức các sự kiện tầm quốc gia của địa phương".

Để đón đầu cơ hội này, địa phương đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, từ việc chủ động lập kế hoạch từ sớm, huy động sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ngành đến xây dựng phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông và y tế.

Hạ tầng du lịch được chuẩn bị sẵn sàng với hơn 50.000 phòng lưu trú từ 3 đến 5 sao, cùng hệ thống dịch vụ được kết nối nhằm phục vụ lượng khách lớn trong thời gian ngắn.

Bên cạnh đó, công tác tổ chức cũng hướng tới tiêu chí bền vững, với các biện pháp bảo vệ môi trường, kiểm soát giá dịch vụ và giảm thiểu ảnh hưởng đến đời sống người dân.

Những bước chuẩn bị này cho thấy định hướng rõ ràng của Khánh Hòa trong việc không chỉ tổ chức một giải đấu, mà còn xây dựng một sản phẩm du lịch có chiều sâu.

Thực tế cho thấy, các giải chạy như Tiền Phong Marathon không chỉ mang lại lượng khách trực tiếp, mà còn tạo hiệu ứng lan tỏa dài hạn. Hình ảnh điểm đến được quảng bá rộng rãi thông qua truyền thông và trải nghiệm thực tế của người tham gia, từ đó góp phần định vị thương hiệu du lịch địa phương theo hướng năng động và thân thiện.

Sabeco lan tỏa văn hóa chạy, kích hoạt “cơ hội kép” từ mỗi đường đua

Trong hành trình phát triển của Tiền Phong Marathon, Sabeco là một trong những doanh nghiệp đồng hành nổi bật. Năm 2026 đánh dấu năm thứ 6 liên tiếp Sabeco gắn bó với giải đấu, đồng thời trở thành Nhà tài trợ Kim cương, thể hiện cam kết dài hạn trong việc thúc đẩy thể thao cộng đồng và du lịch kết hợp thể thao.

Không chỉ dừng ở vai trò tài trợ, Sabeco còn định vị rõ mục tiêu khi tham gia, đó là lan tỏa lối sống năng động, khuyến khích rèn luyện thể chất và góp phần xây dựng văn hóa chạy bộ tại Việt Nam.

Trong thực tế, sự tham gia của đông đảo cán bộ, nhân viên doanh nghiệp trong các mùa giải cho thấy doanh nghiệp hưởng ứng cùng giải chạy, thay vì chỉ hỗ trợ bên ngoài.

Bà Patsy Lim - Phó tổng giám đốc phụ trách Marketing của Sabeco - nhấn mạnh: “Tiền Phong Marathon đã vượt ra khỏi khuôn khổ sự kiện thể thao thông thường, trở thành nơi kết nối cộng đồng, lan tỏa tinh thần gắn kết xã hội và tôn vinh niềm tự hào dân tộc theo một cách thiết thực. Với sự kiện được diễn ra tại Khánh Hòa năm nay, chúng tôi vinh dự được chung tay cùng chính quyền địa phương thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa sự tăng trưởng kinh tế của tỉnh".

Những giá trị tích cực mà giải chạy mang lại được thể hiện rõ trên cả phương diện kinh tế và xã hội. Về kinh tế, giải chạy góp phần thu hút lượng lớn du khách, kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng chi tiêu trong các lĩnh vực lưu trú, ẩm thực, vận chuyển và dịch vụ. Các hoạt động bên lề như tham quan, giao lưu văn hóa cũng tạo thêm giá trị gia tăng cho địa phương.

Về xã hội, sự kiện tạo ra không gian kết nối rộng mở, nơi người tham gia từ nhiều địa phương cùng chia sẻ trải nghiệm, qua đó lan tỏa tinh thần rèn luyện sức khỏe và lối sống tích cực. Các hoạt động cộng đồng, thiện nguyện đi kèm cũng góp phần mở rộng ý nghĩa của giải đấu vượt ra ngoài khuôn khổ thể thao.

Tại buổi họp báo, nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng biên tập báo Tiền Phong, khẳng định doanh nghiệp là đối tác chiến lược quan trọng, góp phần nâng tầm quy mô, chất lượng chuyên môn và lan tỏa thông điệp tích cực của sự kiện.

Đối với Sabeco, việc đồng hành cùng giải chạy không chỉ là hoạt động tài trợ mà còn là một phần trong chiến lược phát triển bền vững, hướng tới xây dựng cộng đồng khỏe mạnh, gắn kết và phát triển dài hạn.

Từ một giải thể thao truyền thống, Tiền Phong Marathon đang từng bước trở thành hạt nhân cho du lịch kết hợp thể thao tại Việt Nam. Sự kết hợp giữa thi đấu, trải nghiệm và các hoạt động cộng đồng đã tạo nên giá trị đa chiều, góp phần thúc đẩy kinh tế và nâng cao hình ảnh điểm đến.

Trong tiến trình đó, Sabeco không chỉ đóng vai trò đồng hành mà còn góp phần định hình cách tiếp cận mới, đó là lấy thể thao làm nền tảng để kết nối cộng đồng và phát triển du lịch bền vững, đóng góp vào sự phát triển chung của địa phương và xã hội.