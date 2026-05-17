Thầy cũ của Công Phượng được VFF tri ân

Ông Graechen Guillaume (tên thân mật là “Giôm”) lần đầu đến Việt Nam khoảng 20 năm trước. Khi đó, ông làm việc ở Học viện bóng đá HAGL. Vị HLV người Pháp này chính là người đã trực tiếp đào tạo nên những Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Toàn, Hồng Duy…

Phó chủ tịch VFF Nguyễn Xuân Vũ (phải) trao kỷ niệm chương của VFF cho HLV Graechen Guillaume (Ảnh: A.T).

Thời gian sau đó, ông Graechen Guillaume chuyển sang làm việc tại Học viện bóng đá Nutifood. Tại đây, “Thầy Giôm” tiếp tục đào tạo nên những tài năng mới cho bóng đá Việt Nam.

Nổi bật trong số này có các trung vệ Phạm Lý Đức, Nguyễn Nhật Minh, tiền vệ Nguyễn Huỳnh Quốc Cường, tiền đạo Nguyễn Quốc Việt…

"Thầy Giôm" tuyển chọn cầu thủ trẻ, nhân ngày hội bóng đá nhí 2026 (Ảnh: A.T).

Những cầu thủ nói trên là thành viên của đội tuyển U23 Việt Nam vô địch SEA Games 33 năm 2025 và giành hạng 3 giải U23 châu Á 2026.

Để ghi nhận những đóng góp của vị HLV người Pháp cho bóng đá trẻ nước nhà, sáng 17/5, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp bóng đá Việt Nam” cho “Thầy Giôm”.

Hiện tại, HLV Graechen Guillaume vẫn tiếp tục công việc tuyển chọn và đào tạo cầu thủ trẻ. Trong những ngày này, “Thầy Giôm” đang tuyển cầu thủ cho học viện bóng đá nơi ông làm việc, ngày hội bóng đá nhí toàn quốc 2026, do chính học viện này tổ chức.