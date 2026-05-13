Xác định xong các cặp đấu bán kết Festival bóng đá quốc tế U14 Gia Lai 2026

Trong số các cặp đấu tứ kết diễn ra chiều 13/5, cặp đấu giữa chủ nhà U14 Học viện Bóng đá HAGL và U14 PVF diễn ra hấp dẫn nhất, nhận được nhiều sự quan tâm nhất.

U14 HAGL thua đáng tiếc ở tứ kết (Ảnh: Minh Trần).

Đội chủ nhà U14 HAGL chơi rất hay. Họ phối hợp nhịp nhàng, tạo được khá nhiều tình huống có thể ghi bàn. Tuy nhiên, điểm yếu của các chân sút trẻ thuộc đội U14 HAGL, đó là họ kết thúc quá tệ.

Liên tiếp phung phí các cơ hội, đội U14 HAGL phải trả giá. Trước khi trận đấu kết thúc chừng 6 phút, U14 PVF có bàn ấn định chiến thắng 1-0. Qua đó U14 PVF giành quyền vào bán kết, chủ nhà U14 HAGL bị loại.

U14 SLNA (áo trắng) giành quyền vào bán kết (Ảnh: Minh Trần).

Ở các cặp đấu khác thuộc vòng tứ kết, U14 SLNA thắng U14 Eumseong (Hàn Quốc) 2-0. U14 Hà Nội thắng U14 Jubilo Iwata (Nhật Bản) 7-1. Còn U14 Học viện Bóng đá trẻ Malaysia thắng U14 Shenzen (Trung Quốc) 3-0.

Các cặp đấu bán kết diễn ra ngày 14/5, U14 Hà Nội sẽ gặp đội Học viện Bóng đá trẻ Malaysia và U14 SLNA gặp U14 PVF.