Thất bại trước Indonesia, futsal Việt Nam lỡ hẹn với chức vô địch lịch sử

Trong lần thứ ba lọt vào trận chung kết futsal Đông Nam Á, tuyển futsal Việt Nam rất quyết tâm giành chức vô địch khi đối diện với Indonesia. Trong hai lần trước (2009, 2012), chúng ta đều thất bại trước Thái Lan trong trận đấu cuối cùng.

Mặc dù vậy, tuyển futsal Việt Nam đã không thể làm nên chiến tích lịch sử. Sau 40 phút thi đấu, đoàn quân HLV Diego Giustozzi đã chịu thất bại với tỷ số 0-2 trước Indonesia. Như vậy, chúng ta vẫn chưa thể chạm tay tới chức vô địch đầu tiên ở giải futsal Đông Nam Á.

Indonesia đánh bại futsal Việt Nam để giành chức vô địch giải futsal Đông Nam Á (Ảnh: FFI).

Thực tế, đúng như những gì HLV Diego Giustozzi thừa nhận trước trận, Indonesia có lợi thế về thể lực hơn rất nhiều so với tuyển futsal Việt Nam. Do đó, họ di chuyển linh hoạt và dồn ép chúng ta sau tiếng còi khai cuộc.

Tới phút thứ 8, Indonesia đã có bàn thắng vượt lên dẫn trước do công của Muhammad Syaifullah sau pha dứt điểm dễ dàng ở cột hai.

Futsal Việt Nam dồn lên tấn công trong những phút sau đó. Thế nhưng, vấn đề ở chỗ, futsal Indonesia chơi khá rát. Họ liên tục phạm lỗi và phải nhận thẻ vàng. Những đợt tấn công của futsal Việt Nam cũng chưa biến hóa để tạo ra khác biệt.

Trong hiệp 2, futsal Việt Nam thi đấu nỗ lực nhưng chúng ta không tài nào dứt điểm thành công. Tới phút 36, đoàn quân HLV Diego Giustozzi đã chơi power-play (thủ môn bỏ khung thành lên tấn công).

Lối chơi này đã giúp futsal Việt Nam có một vài cơ hội nhưng chúng ta cũng phải trả giá. Phút 39, Châu Đoàn Phát chuyền bóng hỏng, tạo điều kiện cho Rizki Xavier dứt điểm dễ dàng vào lưới trống.

Trận đấu kết thúc với tỷ số 2-0 nghiêng về Indonesia. Họ có lần thứ hai giành chức vô địch giải futsal Đông Nam Á.

Thành tích tốt nhất của đội tuyển futsal Việt Nam trong quá khứ, đó là 2 lần hạng nhì vào các năm 2009 và 2012. Ở 2 trận chung kết của 2 kỳ giải nói trên, đội tuyển futsal Việt Nam đều thua Thái Lan.

Tổng cộng, trong số 17 lần giải vô địch futsal Đông Nam Á đã được tổ chức, Thái Lan vô địch đến 16 lần, tính đến trước giải năm nay. Lần duy nhất đội futsal xứ sở Chùa Vàng không tham dự và không vô địch là vào năm 2010 tại Việt Nam. Năm đó, Indonesia là đội vô địch giải đấu này.

Chính vì thế, Indonesia cho đến giờ cũng là đội duy nhất từng đăng quang giải Đông Nam Á, nếu không tính cường quốc số một của futsal khu vực là Thái Lan.

Đội tuyển futsal Việt Nam có cơ hội trở thành đội thứ 3 trong lịch sử xưng vương tại giải bóng đá trong nhà Đông Nam Á, nếu đoàn quân của HLV Diego Giustozzi (người Argentina) đánh bại Indonesia trong trận chung kết vào tối nay.

Tuyển futsal Việt Nam gặp Indonesia trong trận chung kết futsal Đông Nam Á (Ảnh: VFF).

So với mọi năm, đội tuyển futsal Việt Nam không mạnh bằng, do chúng ta đang trong giai đoạn chuyển giao lực lượng. Đấy là lý do mà đội tuyển Việt Nam không có vé dự vòng chung kết (VCK) World Cup futsal 2024, sau 2 kỳ giải liên tiếp năm 2016 và 2021 góp mặt.

Chưa hết, chân sút số một của futsal Việt Nam hiện nay là Nguyễn Minh Trí đang chấn thương, không thể tham dự giải Đông Nam Á. Thành ra, lực lượng trong tay HLV Diego Giustozzi biến động không ít.

Tuy nhiên, trong bối cảnh ấy, toàn đội lại siết chặt tay nhau, thi đấu với tinh thần rất tốt kể từ đầu giải. Đội tuyển futsal Việt Nam toàn thắng cả 5 trận mà chúng ta tham dự từ đầu giải đến giờ. Đáng chú ý nhất trong những chiến thắng ấy là trận thắng Thái Lan 3-2 ở vòng bảng và trận thắng Australia 5-4 ở bán kết.

Chỉ còn một rào cản nữa phía trước đội tuyển futsal Việt Nam, mang tên Indonesia, ngăn chúng ta làm nên lịch sử cho chính mình. Indonesia có nhiều tiến bộ trong những năm qua, nhưng đây không phải là đối thủ mà chúng ta không thể giành chiến thắng.

Tin rằng đoàn quân của HLV Diego Giustozzi sẽ hoàn tất chặng đường tiến vào lịch sử của mình, giúp vị HLV người Argentina có danh hiệu đầu tiên với đội tuyển futsal Việt Nam.

Trong quá khứ, ông Diego Giustozzi từng vô địch World Cup 2016 cùng đội tuyển futsal Argentina, nên vị HLV đến từ xứ sở Tango chắc hẳn rất giàu kinh nghiệm điều binh khiển tướng ở các trận chung kết.

Dự đoán: Đội tuyển futsal Việt Nam thắng 4-2