Thắng tay vợt người Pháp, Djokovic sẽ trở lại ngôi số một thế giới

Trên bảng xếp hạng ATP hiện tại, Novak Djokovic chỉ đang kém tay vợt dẫn đầu Carlos Alcaraz đúng 20 điểm. Alcaraz đang là đương kim vô địch US Open và tay vợt người Tây Ban Nha phải bảo vệ 2.000 điểm ở giải đấu này.

Năm ngoái, Nole không được dự US Open do không có hộ chiếu vaccine. Do vậy tay vợt người Serbia không phải bảo vệ điểm và nếu thắng ở vòng 1 US Open 2023, anh sẽ trở lại ngôi số một thế giới vào ngày 11/9.

Djokovic tràn đầy tự tin trước thềm US Open 2023 (Ảnh: AP).

Đối thủ của Djokovic ở vòng 1 US Open 2023 (diễn ra tại New York, Mỹ) là tay vợt người Pháp hạng 85 thế giới Alexandre Muller (trận đấu dự kiến diễn ra vào 22h00 ngày 28/8). Trong quá khứ, Muller chưa từng chạm trán Djokovic nhưng trình độ hai bên quá chênh lệch.

Djokovic vừa vô địch Cincinnati Masters 2023, anh trải qua 43 trận trong mùa giải này với 38 chiến thắng, 5 trận thua. Muller đã thua 9 trận và chỉ thắng 8 trận kể từ đầu năm 2023.

Chặng đường của Djokovic tại US Open 2023 bắt đầu từ cuộc đấu với Muller ở vòng 1, sau đó anh có thể gặp Ethan Quinn (Mỹ) hoặc Bernabe Miralles (Tây Ban Nha) ở vòng 2. Tại vòng 3, Nole có thể chạm trán Laslo Djere và nhiều khả năng đối đầu Felix Auger-Aliassime ở vòng 4.

Đối thủ ở tứ kết của Djokovic được dự đoán là tay vợt người Hy Lạp Stefanos Tsitsipas. Nếu giữ được phong độ ổn định, Djokovic có thể chạm trán Casper Ruud hoặc Holger Rune ở bán kết, trước khi chờ đợi các đối thủ lớn như Alcaraz, Medvedev ở trận chung kết.