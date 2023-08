Chuyên gia trong nước: "Alcaraz mạnh hơn Djokovic tại US Open 2023"

Trước thềm giải quần vợt Mỹ mở rộng (US Open) năm nay khởi tranh vào sáng 28/8, Carlos Alcaraz và Novak Djokovic tiếp tục là những người được đánh giá cao nhất.

HLV đội tuyển quần vợt Việt Nam vừa tham dự Davis Cup, ông Trương Quốc Bảo nhận định: "Hai tay vợt này nằm ở hai nhánh đầu khác nhau. Nếu họ cùng đạt phong độ cao, khó có tay vợt nào có thể ngăn cản họ lọt vào trận chung kết".

"Hiện tại, tôi cho rằng giữa Novak Djokovic và Carlos Alcaraz không còn khoảng cách giống như trước đây ít lâu. Việc họ chạm trán trong trận chung kết Cincinnati Masters mới đây (Djokovic chiến thắng) càng cho thấy sự ngang nhau nói trên", HLV Trương Quốc Bảo nói thêm.

HLV đội tuyển quần vợt nam Việt Nam, ông Trương Quốc Bảo (phải) - Ảnh: VTF.

Tuy nhiên, theo phân tích của vị HLV trưởng đội tuyển quần vợt nam Việt Nam, so với các giải ATP Masters, khi gặp nhau ở một giải thuộc hệ thống Grand Slam như US Open, Carlos Alcaraz sẽ có ưu thế so với Novak Djokovic.

Ông Bảo lên tiếng: "Khác với các giải ATP Masters chỉ thi đấu 3 ván (ai thắng 2 ván sẽ thắng chung cuộc), các giải thuộc hệ thống Grand Slam sẽ thi đấu 5 ván (tay vợt nào thắng 3 ván sẽ thắng chung cuộc), nên lợi thế tại US Open sẽ thuộc về Carlos Alcaraz".

"Carlos Alcaraz (20 tuổi) có lợi thế về mặt sức trẻ so với Novak Djokovic (36 tuổi). Trận đấu càng kéo dài, Alcaraz càng có lợi thế. Theo tôi, Carlos Alcaraz là ứng cử viên số một cho ngôi vô địch US Open 2023, cậu ấy lợi thế hơn so với Nole", HLV Trương Quốc Bảo khẳng định.

Carlos Alcaraz được đánh giá cao nhất trước thềm US Open 2023 (Ảnh: Getty).

Ở giải Grand Slam gần nhất là Wimbledon diễn ra hồi tháng 7, Carlos Alcaraz từng đánh bại chính Novak Djokovic trong trận chung kết kéo dài 5 ván. Trận đấu đấy diễn ra đúng theo hướng nhận định như trên của HLV Trương Quốc Bảo, khi tuổi tác của Nole là bất lợi cho tay vợt người Serbia trước đối thủ vừa có kỹ thuật cao, vừa trẻ trung như Alcaraz.

Còn trong nhóm các tay vợt khác, HLV Trương Quốc Bảo điểm qua một số cái tên có thể tiến sâu tại US Open 2023: "Theo tôi, Félix Auger-Aliassime (Canada, 23 tuổi), Andrey Rublev (Nga, 25 tuổi) và Casper Ruud (Na Uy, 24 tuổi) là những tay vợt có thể tiến sâu tại giải, dù họ không thể chen vào cuộc đua vô địch của bộ đôi Carlos Alcaraz và Novak Djokovic".

"Nguyên nhân là vì hai tay vợt hàng đầu hiện vẫn rất ổn định. Có thể trong các trận đấu thuộc hệ thống ATP Masters, những người như Félix Auger-Aliassime, Rublev hay Casper Ruud sẽ gây bất ngờ, vì mỗi trận chỉ đánh 3 ván.

Tuổi tác sẽ là trở ngại đối với Nole trong các trận đấu kéo dài 5 ván ở các giải thuộc hệ thống Grand Slam (Ảnh: Getty).

Nhưng với US Open thuộc Grand Slam, mỗi trận đánh 5 ván, Alcaraz và Djokovic lỡ có mắc lỗi ở thời điểm nào đấy, họ vẫn còn thời gian để sửa chữa sai lầm trong các ván tiếp theo", HLV Trương Quốc Bảo nhận định thêm.

Một yếu tố khác khiến HLV Trương Quốc Bảo nhận định các tay vợt còn lại khó tạo nên bất ngờ đến tận cùng, xuất phát từ tính chất mặt sân của US Open.

Ông Bảo nói: "Mặt sân cứng ở US Open khác xa so với mặt sân cỏ tại Wimbledon. Trên mặt sân cỏ, tốc độ bóng cao hơn. Còn trên mặt sân cứng, tốc độ và độ nẩy của bóng luôn ổn định".

"Đây là mặt sân cơ bản của giới quần vợt toàn cầu, nên các tay vợt hàng đầu dễ giữ được sự ổn định khi thi đấu trên mặt sân cứng, thành ra tính bất ngờ khi thi đấu trên mặt sân này không quá cao", vẫn là lời của vị HLV trưởng đội tuyển quần vợt nam Việt Nam.