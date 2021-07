Tham vọng cực lớn, tuyển Trung Quốc tăng cường hai cầu thủ nhập tịch

Dân trí Theo nguồn tin từ từ Sohu (Trung Quốc), đội tuyển Trung Quốc đang chuẩn bị tăng cường thêm hai cầu thủ nhập tịch người Brazil và Anh.

Đội tuyển Trung Quốc nằm ở bảng B vòng loại cuối cùng World Cup 2022 với các đối thủ Nhật Bản, Australia, Saudi Arabia, Oman và Việt Nam. Mặc dù đây là bảng đấu khó nhưng đội bóng của HLV Li Tie vẫn đặt mục tiêu rất lớn, đó là giành vé tham dự World Cup.

Alan Kardec (phải) có thể hoàn tất việc nhập tịch Trung Quốc vào tháng 1 năm sau.

Theo nguồn tin từ tờ Sohu, để chuẩn bị cho kế hoạch này, Liên đoàn bóng đá Trung Quốc đang tính nhập tịch thêm hai cầu thủ trong thời gian tới.

Người đầu tiên đã được nhắc tới rất nhiều trong thời gian qua, đó là tiền đạo Alan Kardec. Chân sút người Brazil đã hoàn thành thi đấu 5 năm ở Trung Quốc và đủ điều kiện để được nhập tịch.

Liên đoàn bóng đá Trung Quốc đã yêu cầu Hiệp hội bóng đá Thâm Quyến gửi tài liệu liên quan tới quá trình nhập tịch của Alan Kardec. Nếu như mọi việc suôn sẻ, tiền đạo sinh năm 1989 có thể hoàn thành thủ tục nhập tịch vào tháng 1 năm 2022. Có nghĩa rằng, anh sẽ góp mặt trong giai đoạn lượt về ở vòng loại cuối cùng World Cup 2022.

Alan Kardec sẽ là sự bổ sung vô cùng chất lượng của đội tuyển Trung Quốc. Trong quá khứ, cầu thủ này từng được xem là cầu thủ trẻ sáng giá của Brazil (cùng lứa với Neymar ở Santos). Thậm chí, ở kỳ World Cup2014, Alan Kardec còn được triệu tập vào danh sách sơ bộ của đội tuyển Brazil nhưng sau đó bị loại.

Dai Wai Tsun là tiền vệ trẻ sáng giá, từng được đào tạo ở Anh.

Chưa hết, Liên đoàn bóng đá Trung Quốc còn tính nhập tịch thêm một cầu thủ khác, đó là Dai Wai Tsun. Cầu thủ này sinh năm 1999 ở Hong Kong nhưng trưởng thành trong môi trường bóng đá Anh. Cầu thủ này từng được đào tạo bởi CLB Reading, Bury.

Thậm chí, ở mùa giải 2019/20, Dai Wai Tsun vẫn còn thuộc biên chế của CLB Wolves ở Premier League. Mãi tới tháng 7/2020, tiền vệ này mới về Trung Quốc thi đấu cho CLB Shenzhen FC.

Do có quốc tịch Hong Kong và Anh nên Dai Wai Tsun được quyền khoác áo hai đội bóng này. Tuy nhiên, mới đây, cầu thủ 21 tuổi lại bày tỏ nguyện vọng khoác áo đội tuyển Trung Quốc.

Theo tờ Sohu, trường hợp của Dai Wai Tsun đơn giản hơn so với Alan Kardec. Do đã có quốc tịch Hong Kong nên cầu thủ này chỉ cần chuyển hộ khẩu sang Thâm Quyến (nơi anh thi đấu) là đủ điều kiện khoác áo đội tuyển Trung Quốc. Do đó, có khả năng Dai Wai Tsun sẽ góp mặt ngay trong đội hình Trung Quốc trong lượt trận đầu tiên vào tháng 9.

Trong đội hình hiện tại của Trung Quốc có 5 cầu thủ nhập tịch là Li Ke (tên thật là Yennaris), Ai Kesen (tên thật Elkeson), A Lan (tên thật Alan), Fernandinho, Jiang Guangtai (tên thật Tyias Browning). Trong số này, Fernandinho chưa xuất hiện ở vòng loại thứ hai World Cup 2022 nhưng chắc chắn sẽ góp mặt ở vòng loại cuối cùng.

H.Long