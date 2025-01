Tay golf người Canada vô địch giải đấu tại Hawaii

Kết thúc ngày thi đấu cuối cùng ngày 13/1 (theo giờ Việt Nam), Nick Taylor giành tổng điểm -16 gậy. Thành tích này ngang với thành tích của Nicolas Echavarria (Colombia). Vì thế, hai golfer phải đấu thêm loạt gậy play-off để phân định thắng bại.

Nick Taylor vô địch Sony Open 2025 (Ảnh: Getty).

Kết quả Nick Taylor mất 8 gậy để đưa bóng vào hố, trong khi Nicolas Echavarria mất 9 gậy. Với kết quả này, Nick Taylor giành ngôi vô địch Sony Open 2025.

Đứng đồng hạng ba là các golfer Stephan Jager (Đức) và Spaun (Mỹ), mỗi người có tổng điểm -15 gậy. Xếp thứ 5 toàn giải là Eric Cole (Mỹ), với tổng điểm -14 gậy.

Trong khi đó, golfer hàng đầu thế giới, người hai lần giành huy chương đồng Olympic, tại Tokyo 2020 và Paris 2024 là Hideki Matsuyama (Nhật Bản) chỉ đứng vị trí T16 (đồng hạng 16), với tổng điểm -11 gậy.

Chỉ cách đây đúng một tuần, Hideki Matsuyama vừa vô địch giải đấu The Sentry, giải có giá trị thương hiệu, giá trị tiền thưởng còn cao hơn so với Sony Open. The Sentry cũng diễn ra ở Hawaii (Mỹ).

Với riêng Nick Taylor, ngôi vô địch Sony Open 2025 là danh hiệu thứ 5 của anh trên PGA Tour (hệ thống các giải golf danh giá nhất thế giới dành cho nam, tương đương với tính chất các giải Master trong môn quần vợt).