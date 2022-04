Tây Ban Nha đại chiến Đức, châu Á gặp khó ở World Cup 2022

Như vậy là những lá thăm may rủi đã mang tới những bảng đấu khá thú vị ở World Cup 2022. Trong đó, đáng chú ý nhất là bảng E khi hai đội bóng rất mạnh là Tây Ban Nha và Đức nằm chung bảng. Dù sao, họ cũng được an ủi khi chỉ phải đối đầu với các đối thủ không quá mạnh là Nhật Bản và đội thắng ở cặp play-off 2 (New Zealand/Costa Rica).

Các bảng đấu ở World Cup 2022 (ảnh: FIFA)

Trong khi đó, Brazil nằm ở bảng G với các đối thủ Serbia, Thụy Sỹ và Cameroon. Bồ Đào Nha nằm ở bảng H với Ghana, Uruguay và Hàn Quốc. Argentina ở bảng C với Mexico, Ba Lan và Saudi Arabia. Pháp nằm ở bảng D với Đan Mach, Tunisia và đội thắng ở play-off 1 (Australia/UAE/Peru). Anh chung bảng với Iran, Mỹ và đội thắng ở play-off châu Âu (Ukraine/Scotland, xứ Wales). Còn chủ nhà Qatar chung bảng với Hà Lan, Senegal, Ecuador.

Dễ nhận thấy, các đội bóng châu Á đều nằm ở bảng đấu rất khó. Trong đó, đặc biệt là Nhật Bản khi đối đầu với Đức và Tây Ban Nha ngay ở vòng bảng. Hàn Quốc cũng gặp hai đội bóng mạnh là Uruguay và Bồ Đào Nha (cùng với Ghana). Saudi Arabia lại gặp những đối thủ trên cơ khá nhiều là Argentina, Mexico và Ba Lan. Ngay cả Iran cũng không hề dễ thở khi chạm trán Mỹ, Anh và Ukraine/Scotland/xứ Wales.

Có chăng, đội chủ nhà Qatar nằm ở bảng đấu nhẹ nhất (so với các đội châu Á) khi chỉ chung bảng với Hà Lan, Ecuador và Senegal. Ngoài Hà Lan khá mạnh, Qatar hoàn toàn có khả năng cạnh tranh với hai đối thủ còn lại.

World Cup 2022 sẽ diễn ra từ ngày 21/11 và kết thúc vào ngày 18/12. Đây là kỳ World Cup đầu tiên được tổ chức vào mùa Đông.

Lễ bốc thăm World Cup 2022 diễn ra khi nào?

Theo thông báo từ FIFA, lễ bốc thăm World Cup 2022 sẽ diễn ra vào lúc 23h00 ngày 1/4 (theo giờ Việt Nam). Đây là sự kiện được chờ đón nhất trong năm của thế giới bóng đá. Giải đấu này sẽ diễn ra từ ngày 21/11 và kết thúc vào ngày 18/12.

Các nhóm hạt giống trong lễ bốc thăm World Cup 2022 (ảnh: Marca).

FIFA sẽ phát trực tiếp sự kiện này trên tất cả các nền tảng bao gồm trang web chính thức, YouTube và các kênh truyền thông, mạng xã hội.

Đây là kỳ World Cup đầu tiên trong lịch sử được tổ chức vào mùa Đông. Nguyên nhân bởi khí hậu ở Qatar quá nóng vào mùa Hè nên không phải là điều kiện thích hợp để thi đấu. Điều này sẽ gây ra xáo trộn lớn cho các giải vô địch quốc gia trên thế giới, khi phải sắp xếp lịch để phục vụ World Cup.

Những đội bóng nào đã giành quyền đi tiếp?

Cho tới thời điểm này, người ta đã xác định được 29 đội bóng giành vé tham dự World Cup gồm:

Chủ nhà: Qatar:

Châu Á: Nhật Bản, Hàn Quốc, Saudi Arabia, Iran

Châu Âu: Anh, Pháp, Đức, Hà Lan, Tây Ban Nha, Bỉ, Serbia, Thụy Sỹ, Croatia, Đan Mạch, Bồ Đào Nha, Ba Lan

Nam Mỹ: Argentina, Brazil, Ecuador, Uruguay.

Châu Phi: Senegal, Cameroon, Ghana, Tunisia, Morocco

CONCACAF: Canada, Mexico, Mỹ.

Có thể thấy, chỉ có châu Phi là xác định đủ đại diện. Những tấm vé còn lại được xác định dựa theo các trận play-off. Hiện tại, ở châu Âu còn một trận play-off để xác định vé đi tiếp. Nguyên nhân bởi tình hình chiến sự ở Ukraine đã khiến trận đấu của đội bóng nước này với Scotland phải tạm hoãn sang tháng 6. Đội chiến thắng trong trận đấu này sẽ đụng độ với xứ Wales trong trận chung kết play-off.

Ngoài ra, hai tấm vé còn lại được xác định thông qua vòng play-off liên lục địa giữa đại diện của Nam Mỹ (Peru) đối đầu với đại diện châu Á (Australia hoặc UAE), đại diện của CONCACAF (Costa Rica) đối diện với đại diện châu Đại Dương (New Zealand).

Các trận play-off Liên lục địa diễn ra vào ngày 13 và 14/6.

Nhóm hạt giống bốc thăm World Cup 2022 ra sao?

Theo quy định của FIFA, chủ nhà Qatar sẽ nằm ở nhóm hạt giống số một. Họ nghiễm nhiên được xếp vào bảng A. FIFA sẽ dựa theo thứ hạng của các đội bóng trên bảng xếp hạng FIFA ở thời điểm này để phân nhóm hạt giống. Các đội dự World Cup thông qua vòng play-off liên lục địa và đội cuối cùng tham dự ở châu Âu sẽ được xếp vào nhóm hạt giống thứ 4.

Cho tới lúc này, FIFA đã xác định được 4 nhóm hạt giống gồm:

Nhóm hạt giống số 1: Qatar, Brazil, Bỉ, Pháp, Argentina, Anh, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha

Nhóm hạt giống số 2: Hà Lan, Đan Mạch, Đức, Thụy Sỹ, Uruguay, Croatia, Mỹ, Mexico.

Nhóm hạt giống số 3: Senegal, Iran, Nhật Bản, Morocco, Serbia, Ba Lan, Hàn Quốc, Tunisia.

Nhóm hạt giống số 4: Canada, Cameroon, Ecuador, Saudi Arabia, Ghana và 3 đội còn lại tham dự thông qua vòng play-off.

Do châu Âu có tới 13 đại diện nên sẽ có tối đa hai đội bóng nằm trong một bảng đấu. Các khu vực khác chỉ sẽ chỉ có tối đa một đại diện ở một bảng. Ví dụ: Argentina nằm ở nhóm hạt giống số một sẽ không thể nằm chung bảng với Uruguay ở nhóm hạt giống số hai (do nằm chung ở khu vực Nam Mỹ). Hay tương tự sẽ không có trường hợp Iran, Hàn Quốc hay Nhật Bản nằm chung bảng với Saudi Arabia.